Torino-Bologna | Mihajlovic | “partita preparata bene”

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Pagelle Torino-Bologna 2-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle TORINO BOLOGNA – Pioggia di gol allo stadio Olimpico Grande Torino tra i padroni di casa granata ed il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ad avere la meglio sono stati i rossoblù che hanno ottenuto una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Ad aprire le danze sul fronte delle reti sono stati gli uomini di Walter […] L'articolo Pagelle Torino-Bologna 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...

VIDEO Torino-Bologna 2-3 - Highlights - gol e sintesi. Poli - Pulgar e Orsolini stendono i granata : Il Bologna ha sconfitto il Torino per 3-2 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I felsinei si sono imposti a sorpresa sul campo dei granata e hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza mentre i piemontesi frenano la loro rincorsa verso un posto in Europea. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a un gol di Pulgar ma gli emiliani hanno poi ribaltato il risultato grazie alle reti di Poli, ...

Torino-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-3) : Torino-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-3) diretta Torino-Bologna: il commento FINALE Un incontro all’insegna dell’intensità agonistica alle stelle quello in scena a Torino. Il Bologna sbanca contro i granata, conquistando 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Il Torino ci mette grande coraggio fin dalle prime fasi, controllando bene il rettangolo di gioco. Passa anche in vantaggio ...

Anticipo Serie A - Torino-Bologna 2-3 : 22.27 Importante colpo salvezza del Bologna che passa 3-2 in casa del Torino. Partita subito viva:Torino avanti al 6' con un autogol di Pulgar che 'beffa' Skorupski su tiro da fuori di Ansaldi. Il Bologna fa 1-1 con un colpo di testa di Poli,appena entrato, su cross di Palacio (29').I felsinei ribaltano al 34' con Pulgar che trasforma il rigore concesso da Mariani con l'aiuto del Var (mano Meite).Nella ripresa tris di Orsolini in contropiede ...

Torino-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-3) : Torino-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-3) diretta Torino-Bologna: secondo tempo 91′ Occasione Torino: ci prova Iago Falque dalla distanza con un rasoterra. Skorupski interviene in tuffo e para. 90′ L’arbitro assegna 6 minuti di recupero. 89′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! IL RISCATTO DEL TORINO, IZZO! SUGLI SVILUPPI DI PALLA INATTIVA IL NUMERO 5 CONCLUDE DALLA SINISTRA, CON ...

Torino-Bologna 1-2 : risultato e cronaca in diretta live : Torino-Bologna, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

