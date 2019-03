Torino-Bologna | le formazioni ufficiali | giocano Zaza e Dzemaili | fuori De Silvestri

Torino-Bologna - dalle 20.30 La Diretta Mazzarri e Mihajlovic tra Europa e salvezza : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza LE FORMAZIONI: TORINO: BOLOGNA:

Serie A basket : Milano-Venezia e Torino-Bologna in tv e streaming Domenica 17 Marzo si giocherà la 22 giornata della Serie A di basket. Questa giornata della giornata di ritorno vedrà sfidarsi: Fiat Torino-Segafredo Virtus Bologna

Torino : Mazzarri - col Bologna al top : ANSA, - Torino, 15 MAR - Walter Mazzarri si prepara ad affrontare di nuovo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, proprio il tecnico che sostituì nel gennaio 2018 in granata, un incrocio che segna anche la ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Il Bologna avrebbe meritato più punti» : SEGUI LIVE Torino-Bologna Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca Serie A Torino Mazzarri Bologna Tutte le notizie di Torino Per approfondire

Torino-Bologna - Mazzarri : "Champions? Ora restiamo con i piedi per terra" : piedi per terra e testa alla sfida di domani. Sono queste le parole d'ordine dell'allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia della partita con il Bologna. Il tecnico, che nell'occasione ...