Top 10 Gossip Della Settimana! #002

(Di sabato 16 marzo 2019) Anche questa settimana Nat e Giusy commentano in esclusiva per voi, la top 10settimana appena trascorsa! Tuffiamoci insieme per scoprire le notizie dipiù trashterra!10. Isola Dei Famosi 2019: dopo la puntata Fogli Corona, Alessia Marcuzzi è volata a Londra a fare shopping! Sapete che cosa ha fatto Alessia Marcuzzi dopo lo scandalo che l’ha travolta per non aver preso le difese all’isola dei famosi degli attacchi di Corona nei confronti di Riccardo Fogli? Subito dopo quella famosa puntata, ha preso l’aereo con il marito e per sfuggire all’enorme gogna mediatica e si è recata a Londra. Qui è stata paparazzata mentre faceva shopping insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice romana soltanto la settimana successiva ha chiesto scusa all’ex cantante dei Pooh per non essergli stata vicina in un momento così critico ...

