Tirreno-Adriatico | brutto incidente per Nizzolo alla terza tappa | il ciclista della

Tirreno-Adriatico - Damiano Caruso si ritira alla terza tappa : i motivi : Dopo la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019 si ritira Damiano Caruso: le probabili cause che hanno costretto il ciclista della Bahrain-Merida al forfait Damiano Caruso dice addio alla Tirreno-Adriatico 2019. Il ciclista della Bahrain-Merida, dopo la terza frazione della corsa a tappe italiana, ha annunciato il ritiro, senza però specificare le cause del suo forfait. Secondo cyclingpro.net, Caruso sarebbe afflitto da una bronchite e ...

Tirreno-Adriatico - Viviani svela i segreti della sua vittoria : “volata caotica - ma sapevo come muovermi” : Il corridore italiano ha analizzato la volata che gli ha permesso di vincere la terza tappa della Tirreno-Adriatico Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, frazione di 226 km partita da Pomarance e conclusasi a Foligno. Il campione d’Italia della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata davanti allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), centrando così la ...

Tirreno-Adriatico - Peter Sagan show dopo il traguardo : la sgommata dello slovacco… spaventa un tifoso [VIDEO] : Subito dopo il traguardo della terza tappa della Tirreno-Adriatico, Peter Sagan si è esibito in una sgommata che ha terrorizzato un tifoso Peter Sagan non smette mai di regalare le proprie gag, anche subito dopo una tappa incandescente come quella andata in scena oggi alla Tirreno-Adriatico. Lo slovacco, battuto in volata da Viviani, si è esibito in una pericolosa sgommata subito dopo il traguardo, facendo letteralmente spaventare un ...

Tirreno-Adriatico - Elia Viviani da dominatore a Foligno : Doveva essere il primo scontro diretto tra i giganti dello sprint della Tirreno-Adriatico, e così è stato. A Foligno Elia Viviani, Fernando Gaviria e Peter Sagan si sono sfidati in un finale da vera battaglia, senza una squadra che sia stata in grado di prendere in mano il gruppo. Nella mischia i più forti sono comunque riusciti a farsi largo, e Viviani ha avuto ragione largamente di Sagan e Gaviria, con il colombiano che è sembrato molto ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Elia Viviani : “Ho trovato la ruota di Sagan - poi ho fatto la differenza negli ultimi 100 metri” : Prima vittoria alla Tirreno-Adriatico, quarta stagionale: sul traguardo di Foligno detta ancora legge Elia Viviani che domina in lungo e in largo la volata nella terza tappa della Corsa dei Due Mari. Il campione d’Italia ha battuto Peter Sagan e Fernando Gaviria, i due rivali più attesi. Per la Deceuninck Quick Step addirittura il diciassettesimo successo in questo 2019. Queste le parole del velocista di Isola della Scala all’arrivo: ...

Tirreno-Adriatico 2019 - risultato terza tappa : TORNADO Elia Viviani! Sprint imperioso - battuti Sagan e Gaviria! : Era l’uomo più atteso e non poteva deludere le aspettative. Elia Viviani si conferma il velocista più forte al mondo: nello scontro diretto con Peter Sagan e Fernando Gaviria il campione italiano non sbaglia i tempi e domina con una volata davvero imperiosa. L’uomo della Deceuninck – Quick Step agguanta la quarta vittoria stagionale sul traguardo di Foligno: il corridore di Isola della Scala si aggiudica la terza tappa della ...

