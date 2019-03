Tirreno-Adriatico 2019 | Geraint Thomas si ritira! Il vincitore del Tour de France

oasport

Colpo di scena allasi è ritirato nel corso della quarta tappa (221 km da Foligno a Fossombrone, finale molto impegnativo). Ildell'ultimodeha deciso di abbandonare nei pressi del primo GPM di giornata quando mancavano circa 85 km al traguardo: il capitano del Team Sky è sceso di sella ed è salito in ammiraglia, non sembrava fosse sofferente e non si sono registrate delle cadute ma evidentemente il britannico non se la sentiva di proseguire nella Corsa dei due Mari. Vedremo se il ciclista lascerà delle dichiarazioni nelle prossime ore in merito a questa inattesa decisione.

