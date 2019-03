Tifoso muore allo stadio durante Cagliari Fiorentina | cori indegni durante i soccorsi

Malore allo stadio : muore un Tifoso del Cagliari | Dai social : "Gli hanno cantato "devi morire" : Tragedia alla Sardegna Arena durante Cagliari -Fiorentina: sugli spalti un tifoso di 45 anni, Daniele Atzori, è deceduto in seguito a un Malore . Il supporter rossoblù, residente nell'hinterland, si è accasciato in Curva Sud a una decina di minuti dal termine della partita e inutili sono stati i soccorsi. Con lui sugli spalti c'erano la madre e la sorella. Sui social dei tifosi del Cagliari , oltre al cordoglio, anche l'indignazione per dei cori ...

Tragedia alla Sardegna Arena : Tifoso del Cagliari muore d'infarto : Il Cagliari di Rolando Maran ha vinto meritatamente contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ma mentre i sardi dominavano in campo contro i viola, sugli spalti della Sardegna Arena si stava consumando una Tragedia . Daniele Atzori, infatti, di 45 anni è morto d'infarto nei minuti finali del match disputato ieri sera. L'uomo si trovava in Curva Sud insieme alla madre e alla sorella, ad un certo punto ha avuto un malore accusando un arresto cardiaco ...

Juventus-Atletico - shock post gara : troppa gioia per CR7 - un Tifoso muore d’infarto : Dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid, un tifoso è deceduto a causa di un infarto che lo ha stroncato: aveva 40 anni Vittorio Salvati aveva 40 anni, è morto subito dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid a causa di un infarto. La gioia per il successo bianconero grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo è stata enorme, forse troppa da reggere per il cuore di Vittorio, il quale è tornato in hotel col figlio di 11 anni prima di ...