Tifoso del Cagliari muore d’infarto sugli spalti | cori dal settore viola | «Devi morire»

Cagliari - muore un Tifoso sugli spalti : gli ultrà della Fiorentina urlano 'Devi morire' : Tragedia ieri sera a Cagliari, precisamente alla Sardegna Arena, dove si stava disputando la partita valida per la 28esima giornata del campionato di calcio di Serie A, tra la squadra sarda e la Fiorentina. È successo tutto nei minuti conclusivi del match. All'improvviso, in curva, un tifoso di 45 anni, Davide Atzori, che era in compagnia della madre e della sorella, ha avuto un malore, probabilmente un attacco cardiaco. I soccorsi sono scattati ...

Cagliari - tragedia allo stadio : Tifoso muore per attacco cardiaco. Le urla dalla curva della Fiorentina : “Devi morire” : Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal ...

