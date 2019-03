Tifoso del Cagliari muore d' infarto sugli spalti | alcuni ultrà viola gridano «Devi morire»

Tifoso del Cagliari morto d'infarto sugli spalti. "Devi morire" - avrebbe urlato qualche tifoso della Fiorentina durante i soccorsi : Un dramma si è consumato ieri notte alla Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina: durante gli ultimi minuti del match un tifoso 45enne, Daniele Atzori, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud da dove guardava partita insieme alla madre e alla sorella.Ad essergli fatale, a quanto si apprende, sarebbe stato un attacco cardiaco. Gli immediati soccorsi prestati dal personale sanitario non ...

