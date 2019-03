Tifoso del Cagliari ha un infarto allo stadio | cori choc dagli ultrà viola | ' Devi morire'

Cagliari - muore un Tifoso sugli spalti : gli ultrà della Fiorentina urlano 'Devi morire' : Tragedia ieri sera a Cagliari, precisamente alla Sardegna Arena, dove si stava disputando la partita valida per la 28esima giornata del campionato di calcio di Serie A, tra la squadra sarda e la Fiorentina. È successo tutto nei minuti conclusivi del match. All'improvviso, in curva, un tifoso di 45 anni, Davide Atzori, che era in compagnia della madre e della sorella, ha avuto un malore, probabilmente un attacco cardiaco. I soccorsi sono scattati ...