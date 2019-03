Tifoso Cagliari ha un infarto | cori choc degli ultrà della Viola nel giorno di Astori

Calcio - Tifoso del Cagliari colto da infarto. Cori degli ultrà viola : 'Devi morire' : Numerosi gli attestati di solidarietà dei tifosi della Fiorentina per il 45enne Cagliari tano colto da malore e morto ieri sera in Curva Sud della Sardegna Arena nell'ultimi minuti di Cagliari -...

Cagliari-Fiorentina shock : muore Tifoso sugli spalti [NOME E DETTAGLI] : Tragedia in Cagliari-Fiorentina. Ieri sera infatti, sul finire dell’anticipo di Serie A tra rossoblù e viola, si è consumata un’immane tragedia. A causa di un malore, il 45enne Daniele Atzori si è accasciato improvvisamente e non c’è stato più nulla da fare. Inutili i soccorsi, il tifoso sardo, che era andato allo stadio con madre e sorella, non ce l’ha fatta. Era in curva sud, e a dieci minuti dalla fine del match ...