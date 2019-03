TgBlog | edizione del 16 marzo 2019

TgBlog - edizione del 15 marzo 2019 : Al centro delle ultime notizie nel TgBlog di oggi, venerdì 15 marzo 2019, il quartetto di giudici per la nuova edizione di The Voice of Italy confermate da Simona Ventura stamani. Sempre in tema di talent show, Sky Uno rinnova il suo rapporto con Fremantle Italy e Syco Entertainment per la trasmissione di X Factor Italia e di Italia's got talent.Segue un curioso fuori onda di Beppe Bergomi avvenuto al termine di Inter - Eintracht. Abbiamo ...

TgBlog - edizione del 14 marzo 2019 : Nel nuovo appuntamento con il TgBlog, al centro dell'attenzione l'anteprima del nostro sito sugli ospiti che domani sera in prima serata su Rai 1 animeranno la finale di Sanremo Young. Sempre a proposito di Rai 1, oggi Milly Carlucci ha annunciato durante Storie Italiane che Ivan Cottini prenderà parte a Ballando on the road, mentre a La prova del cuoco la conduttrice ha invitato ufficialmente Elisa Isoardi per essere una ballerina per ...

TgBlog - edizione del 12 marzo 2019 : Tanti reality e news nell'edizione di oggi, 12 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie di oggi. Si parte con il retroscena sulla presunta rottura tra il coreografo Luca Tommassini e Maria De Filippi, tant'è che il primo non farà parte del cast del serale di questa edizione di Amici.Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, invece, ci si occupa delle scuse rivolte da Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli per il caso scoppiato ...

TgBlog - edizione del 10 marzo 2019 : Sono numerose le notizie e le curiosità nell'edizione di oggi, 10 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con il retroscena relativo all'arrivo alla vice direzione dell'informazione di Mediaset di Marco Ferrante, ora vicedirettore de La 7 e che si occuperà di alcuni programmi ora in onda.Nuovo capitolo, poi, dello scontro Giancarlo Magalli-Adriana Volpe, con le ultime dichiarazioni di quest'ultimo sulla ex collega de I Fatti ...

TgBlog - edizione del 9 marzo 2019 : Anticipazioni, breaking news e aggiornamenti dai principali programmi tv nell'edizione di oggi, sabato 9 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con le ultime dall'Isola dei Famosi, con un nuovo ritiro tra i concorrenti e l'annullamento del televoto in corso tra Ghezzal, Luca Vismara e Aaron Nielsen.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 9 marzo 2019 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 17:27.

TgBlog - edizione dell'8 marzo 2019 : Retroscena, interviste e curiosità, nell'edizione di oggi, 8 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con Ballando con le stelle e le notizie sul cast di questa edizione, con alcuni nomi trapelati che non sarebbero stati confermati dalla produzione.Spazio, poi, alla notizia secondo cui Mediaset starebbe pensando ad un revival de La Sai L'Ultima?, lo storico programma di Canale 5 degli anni Novanta. Restando a Mediaset, si ...

TgBlog - edizione del 4 marzo 2019 : Interviste, notizie ed analisi, nell'edizione di oggi, 4 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario con le news di TvBlog. Per quanto riguarda le interviste ci si occupa di Amadeus, che parla, tra le altre cose, di Ora o Mai Più, che si è appena concluso, ma anche di una possibile conduzione del Festival di Sanremo.Restando su Raiuno, inoltre, spazio alla tanto discussa intervista effettuata da Fabio Fazio al Presidente francese Emmanuel Macron ed ...

TgBlog - edizione del 3 marzo 2019 : Si parla dei programmi del sabato ma anche delle news in uscita questa domenica nell'edizione di oggi, 3 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Si apre con la lettera aperta che l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini ha inviato al Corriere della Sera per spiegare il suo piano industriale, per poi passare alla conferma di Ora o Mai Più per una terza edizione.Spazio anche a C'è Posta Per Te ed ad una storia ...

TgBlog - edizione del 2 marzo 2019 : Tante le curiosità e le notizie dell'edizione di oggi, 2 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Spazio, soprattutto, ai programmi andati in onda ieri sera, che hanno fornito numerosi spunti.Si inizia, però, con la notizia del tweet di Giorgia Meloni a Fabio Fazio, che domani a Che Tempo Che Fa proporrà un'intervista ad Emmanuel Macron. Si continua, poi, con la news relativa alla prossima edizione de Il Supplente, andato ...

TgBlog - edizione del 27 febbraio 2019 : Tanti retroscena ed anticipazioni nell'edizione di oggi, 27 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le news televisive di oggi. Si parte con i retroscena: uno legato al prime time di Canale 5 ed alla necessità di risollevarne gli ascolti, a costo di far slittare altri progetti sulle altre reti Mediaset, per poi passare al casting di Ballando con le stelle ed ad una lite che sarà mostrata questa sera a L'Isola dei ...

TgBlog - edizione del 26 febbraio 2019 : Retroscena, analisi e notizie nell'edizione di oggi, 26 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con tutte le notizie televisive del giorno.Si inizia con Achille Lauro, conteso, a quanto pare, da The Voice ed X Factor. Si prosegue, quindi, con la conferma dello slittamento di Adrian all'autunno ed al caso degli exit poll sulle elezioni in Sardegna. Quindi spazio a Simona Ventura, che con una foto celebra il suo ritorno in Rai, dove ...

TgBlog - edizione di giovedì 21 febbraio 2019 : Nell'edizione del TgBlog di oggi, giovedì 21 febbraio 2019 un ricco sommario delle notizie in primo piano sul nostro sito. Si parte da un'intervista concessa a Blogo dell'autore Luca Busso che ci spiega le ragioni del successo de Il Collegio, il reality show di Rai 2.A proposito della rete di Carlo Freccero, proseguiamo con le ore convulse vissute ieri in Rai riguardo The Voice of Italy dapprima data per sospesa da Dagospia, notizia poi ...

TgBlog - edizione di domenica 17 febbraio 2019 : Il notiziario di TvBlog oggi si apre dalla scomparsa di Franco Tosi all'età di 75, storica voce del Telegattone di Super Classifica Show. All'interno anche due retroscena, il primo riguarda il ritorno de La pupa e il secchione: durante la settimana si vedrà se il reality show rivedrà ufficialmente la luce oppure no. Il secondo interessa Massimo Giletti, personaggio conteso nuovamente tra Rai e La7.Citeremo anche la clamorosa litigata fra ...

TgBlog - edizione di sabato 16 febbraio 2019 : Nel notiziario di TvBlog di oggi, sabato 16 febbraio 2019 apriamo con la pioggia di polemiche riservate a Popolo Sovrano da parte di Aldo Grasso sul Corriere della sera e di Antonio Dipollina su Il Giornale. Il nuovo programma di Rai 2 non è partito nel migliore dei modi e riceve 'bastonate' dai due maggiori critici tv della stampa.Sul nostro sito il ritorno di Sandro Piccinini in tv (ma su Sky) ospite di Fabio Caressa domani sera dopo il ...