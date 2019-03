isnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Il presidente della Regione è intervenuto in merito al decreto legge in via di definizione, che prevede anche l'assegnazione al Molise di 50 milioni di euro, per la ricostruzione nei comuni colpiti ...

isNews_it : Terremoto, il Governo pronto a nominare il commissario. Toma: “Voglio parlarne col premier Conte” - CampobassoWebIt : Terremoto in Molise, il Governo stanzierà 50 milioni di euro per la ricostruzione - TermoliOnLine : Terremoto in Molise, il Governo stanzierà 50 milioni di euro per la ricostruzione -