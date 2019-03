Tennis | Rafael Nadal a rischio per la semifinale con Roger Federer | “Spero di giocare ma

oasport

potrebbe rinunciare alla controa Indian Wells. Il 39esimo scontro diretto tra i due giocatori che hanno reso grande il negli ultimi 15 anni potrebbe non avere luogo perché lo spagnolo è risultato molto provato dopo la battaglia nei quarti di finale contro Karen Khachanov. Il dolore al ginocchio gli ha complicato la sfida nel match contro il russo e lo stesso mancino di Manacor ha dichiarato in conferenza stampa: "Spero di poter ma non posso garantire nulla. La mia idea è ovviamente quella di esserci ma dipenderà da come mi sentirò poco prima della partita".

