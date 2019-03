Tennis | Indian Wells Nadal si ritira | niente sfida con Federer ' Tornerò sulla terra

Indian Wells Tennis 2019 - Federer in finale - Nadal si ritira - : Nella notte italiana il 28enne ha conquistato il pass battendo il giovanissimo serbo Mionir Kecmanovic, numero 130 del mondo, per 6-3 6-4. Thiem si è qualificato senza sudare visto che il suo ...

Tennis - Indian Wells 2019 : Rafael Nadal dà forfait - niente super sfida con Roger Federer. Il Maestro in finale senza giocare : Rafael Nadal ha clamorosamente dato forfait e questa sera non scenderà in campo sul cemento di Indian Wells per disputare la semifinale del primo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha accusato dei problemi al ginocchio durante il quarto di finale giocato ieri, ha cercato di recuperare ma ha preferito non azzardare e dunque non assisteremo alla sfida mozzafiato contro Roger Federer: tutti aspettavano di vedere il 39esimo capitolo della saga ...

Indian Wells Tennis 2019 - oggi Federer-Nadal. La semifinale in tv : Nella notte italiana il 28enne ha conquistato il pass battendo il giovanissimo serbo Mionir Kecmanovic, numero 130 del mondo, per 6-3 6-4. Thiem si è qualificato senza sudare visto che il suo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : incredibile Bianca Andreescu - è in finale contro Angelique Kerber : Davvero in pochi avrebbero pronosticato, all’inizio del WTA Premier Mandatory di Indian Wells, l’ingresso di Bianca Andreescu in finale. Invece la diciottenne canadese ha definitivamente sancito la propria esplosione battendo l’ucraina Elina Svitolina e andando a giocarsi quella che, finora, è la più importante finale della carriera contro la tedesca Angelique Kerber, che ha superato senza grandi patemi la svizzera Belinda ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic ko semifinale - sconfitti al super tie-break da Melo/Kubot : Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italo-serba è stata sconfitta al super tie-break dal duo composto dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 7-6 2-6 10-6. Un torneo comunque molto positivo per Fognini/Djokovic, che potrebbero tornare a giocare insieme anche in altri tornei, magari sul rosso a Montecarlo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Nadal batte Kachanov ed ora c’è la super sfida con Federer : La seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells metterà di fronte Roger Federer e Rafael Nadal. Lo spagnolo raggiunge dunque lo svizzero, dopo aver sconfitto in due set il russo Karen Khachanov con due tiebreak dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Una partita veramente bellissima, con Nadal che ha saputo sopportare anche un problema al ginocchio destro che ha sicuramente condizionato il maiorchino, specialmente nel secondo set. PRIMO ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer conquista la semifinale - sconfitto in due set Hubert Hurkacz : Roger Federer centra la dodicesima semifinale della carriera ad Indian Wells. Nel primo Masters 1000 dell’anno lo svizzero ha sconfitto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, numero 67 del mondo, in un’ora e un quarto di gioco. Adesso in semifinale ci potrebbe essere l’attesissima sfida con Rafael Nadal, con lo spagnolo che scenderà in campo tra poco contro il russo Karen Kachanov. Inizio di partita con con scambi molto ...

Tennis - Indian Wells : forfait Monfils - Thiem-Raonic in semifinale : ... numero 23 del ranking, reduce dal suo terzo titolo in carriera vinto un paio di settimane fa a Dubai e protagonista negli ottavi dell'eliminazione della giapponese Naomi Osaka, numero uno del mondo, ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Raonic mette fine al sogno di Kecmanovic - Thiem sfrutta il ritiro di Monfils : Aspettando di sapere cosa faranno Rafa Nadal e Roger Federer, il Masters 1000 di Indian Wells ha i suoi primi due semifinalisti, che sono Milos Raonic e Dominic Thiem. Il canadese ha sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic in due set, mentre l’austriaco non è neanche sceso in campo, sfruttando il ritiro del francese Gael Monfils. Si tratta della quarta semifinale negli ultimi cinque anni per Raonic, che ha messo fine al cammino ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : completati i quarti di finale. Vittorie per Belinda Bencic ed Angelique Kerber : Si sono completati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte alta del tabellone, che ha visto le Vittorie dell’elvetica Belinda Bencic sulla ceca Karolina Pliskova, e della tedesca Angelique Kerber sulla statunitense Venus Williams. Nella prima sfida la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 23, supera in tre set la boema Karolina Pliskova, quinta favorita ...

Tennis - Indian Wells : Federer ai quarti - Djokovic-Fognini in semifinale : Il numero uno del mondo e il campione ligure hanno regolato i loro avversari per 2 set a 1 in poco più di un'ora e mezza di gioco. In semifinale domani se la vedranno con la coppia formata dal ...

Tennis - Indian Wells : Federer risponde a Nadal - entrambi ai quarti : TORINO - Roger Federer risponde a Rafa Nadal e prenota un posto ai quarti di finale di Indian Wells grazie al comodo successo contro Kyl Edmund , reduce da ben sette vittorie di fila. Lo svizzero ...

Tennis - Indian Wells : Nadal chiama - Federer risponde : ROMA - Roger Federer prenota un posto ai quarti di finale di Indian Wells grazie al comodo successo contro Kyl Edmund , reduce da ben sette vittorie di fila. Lo svizzero vince con un netto 6-1 6-4 ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : scattati i quarti di finale. Rimonta vincente di Elina Svitolina - out Garbine Muguruza : Sono scattati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte bassa del tabellone, offrendo due incontri molto diversi tra loro. Nella prima sfida dominio della canadese Bianca Vanessa Andreescu che spazza via la spagnola Garbine Muguruza, mentre nella seconda grande equilibrio tra l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Marketa Vondrousova, con la prima che la spunta dopo una ...