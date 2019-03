Teatro dell' Opera | da Di Maio alla Raggi | parterre illustre

'NarrAzioni' - quarta edizione della rassegna di Teatro - musica e danza : " NarrAzioni " propone eventi formativi, seminari tematici, spettacoli e serate musicali: un terreno fertile dove compagnie, gruppi e realtà culturali locali sono in dialogo con professionisti ...

Viterbo - al Teatro dell'Unione in scena 'Cenerentola - across the universe' : Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività. Chiuso il lunedì.

Gala dell'Operetta al Teatro di Treia con i capolavori della lirica : ...come abbiamo avuto modo di constatare nel corso della nostra intensa tournée che ha fatto registrare il sold-out nella maggior parte dei teatri in cui abbiamo portato in scena i nostri spettacoli " ...

Il Teatro delle Albe con 'Va pensiero' al Teatro Astra di Torino : Il testo si ispira ad un fatto di cronaca: il vigile urbano di una piccola città dell'Emilia Romagna si fa licenziare pur di mantenere la propria integrità di fronte agli intrecci di mafia, politica ...

CISTERNINO - Br - .Teatro PAOLO GRASSI Stagione Teatrale 2018 - tributo a Gabriella Ferri - una delle voci italiane più amate : Da una valigia rossa " scrive Strabioli, da giornalista ora sempre più presente come autore nel mondo dello spettacolo - è nato un libro-album dove ho raccolto scritti,disegni, appunti,scarabocchi, ...

Vedere oltre lo schermo... a Teatro : progetto per 4 classi dell'istituto Empoli Est : L'attività si è arricchita della visione di due spettacoli, presso il Minimal teatro, e della possibilità di fare teatro in spazi teatrali come lo stesso Minimal teatro e il teatro Shalom di Empoli. ...

'Finalmente domenica' - al Teatro Valli di Reggio arriva l'alfabeto della geometria : Platone faceva entrare nell'Accademia solo chi avesse dimestichezza con la geometria; una scienza che richiama al tempo stesso questioni filosofiche ma che fornisce anche una risposta concreta a ...

Salerno - domani al Teatro delle Arti in scena lo spettacolo "La Storia d'Ita - g - lia" : «Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia".

'Libri in scena' al Teatro dell'Unione di Viterbo : 'Libri in scena' propone delle letture tematiche ispirate agli spettacoli in Rassegna e l'allestimento di un angolo dedicato alla lettura con lo 'Scaffale volante' di Librimmaginari. Librimmaginari è ...

Al Teatro Delle Arti 'La Storia d'Ita - g - lia' con l'attrice cavese Valeria Monetti : «Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia".,...

Al Palazzo delle Esposizioni un convegno sul Teatro gestuale : Sabato 16 marzo 2019 ore 18,30, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, sala Forum, si terrà un convegno sul Teatro gestuale. Un incontro sulla storia del mimo, sul tema del linguaggio del corpo, sull’eloquenza del gesto, una finestra aperta su un’arte millenaria capace di rendere visibile l’invisibile. Marcel Marceau e le sue tecniche mimiche mostrate da proiezioni accompagnate dalla musica per violino e pianoforte dal vivo per ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : muore a 84 anni Pino Caruso - emblema di sicilianità al cinema - in Teatro e in tv : ... Caruso debuttò al Piccolo teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello, ci ricorda Wikipedia,, Pino Caruso ha recitato in decine di spettacoli ...

Festa delle donne - Panigada e quel qualcosa in più del Teatro al femminile : Immaginare gli spettacoli come ospitalità generativa: questo aspetto, secondo me, è prettamente femminile, anche nella scelta dei testi. C'è anche negli uomini, in alcuni, ma nelle donne c'è più l'...

Teatro Marenco - il programma delle visite. Ma non si spegne la polemica : Il Marenco entrerà in attività a partire dal prossimo autunno, quando ospiterà la stagione di spettacoli dal vivo 2019/2020'. Per il Movimento 5 Stelle, 'è importantissimo avere un Teatro a Novi' ...