Superbike | in Thailandia la superpole è di Alvaro Bautista

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina gara-1 - Jonathan Rea si inchina - Marco Melandri è sesto : Stessa storia, stesso mare anche in Thailandia. Dopo i trionfi australiani di Phillip Island (Australia), lo spagnolo Alvaro Bautista fa sua anche la prima manche del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Sul tracciato asiatico altra dimostrazione di forza chiara del centauro della Ducati che ha così ottenuto un altro successo in questo inizio di stagione, per lui, incredibile sulla Panigale V4 R. Niente da fare il per il ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : gara-1 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara-1 del Gran Premio di Thailandia 2019 di Superbike. Sul circuito di Buriram alle ore 10.00 italiane riparte la grande sfida tra Ducati e Kawasaki, con lo spagnolo Alvaro Bautista che vuole proseguire nel migliore dei modi dopo la doppietta di Phillip Island, per mettere nuovamente in difficoltà il quattro volte campione del mondo in carica, il nord-irlandese Jonathan Rea. La nuova Ducati ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : superpole. Alvaro Bautista domina la scena - Jonathan Rea deve inseguire : Nessuna sorpresa nella superpole del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Lo spagnolo Alvaro Bautista, trionfatore nel primo round di Phillip Island (Australia), ha messo il proprio marchio anche sul tracciato asiatico ottenendo il miglior tempo di 1’31″912 in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’iberico è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1’32” e si candida al ruolo di ...

Superbike oggi (16 marzo) - GP Thailandia 2019 : orario d’inizio e come vedere superpole e gara-1 in tv : oggi sabato 16 marzo si disputeranno le qualifiche e la gara-1 del GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike 2019. A Buriram si preannuncia una grande lotta per la conquista della pole position e per la vittoria nella prima gara tra Alvaro Bautista reduce dal dominio in Australia e Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica e desideroso di rivincita. Nella lotta per le posizioni di vertice potranno inserire anche Alex Lowes, ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike Round Thailandia (16 e 17 Marzo) : Il Mondiale SuperBike 2019 riparte dal caldo infernale del Circuito di Buriram, con il Round della Thailandia in Diretta su Sky Sport MotoGP da sabato 16, a domenica 17 marzo. Per il triennio 2019-2021, sarà il canale 208 di Sky a trasmettere in Diretta esclusiva tutti i Round delle 3 classi in pista: World SuperBike (13 Round), World SuperSport (12 Round) e World SuperSport 300 (9 Round). Alvaro...

Superbike : il round della Thailandia in diretta su Sky Sport : Il Mondiale Superbike 2019 riparte dal caldo del Circuito di Buriram, con il round della Thailandia in diretta su Sky Sport MotoGP da domani, sabato 16, a domenica 17 marzo. Per il triennio 2019-2021, sarà il canale 208 di Sky a trasmettere in diretta esclusiva tutti i round delle tre classi in pista: World Superbike […] L'articolo Superbike: il round della Thailandia in diretta su Sky Sport sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Superbike in tv - come vedere il GP di Thailandia gratis e in chiaro. Orari e programma di sabato 16 marzo : sabato 16 marzo si disputeranno le qualifiche e la gara-1 del GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike 2019. A Buriram si preannuncia una grande lotta per la conquista della pole position e per la vittoria nella prima gara tra Alvaro Bautista reduce dal dominio in Australia e Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica e desideroso di rivincita. Nella lotta per le posizioni di vertice potranno inserire anche Alex Lowes, Michael ...

Superbike 2019 in Thailandia : a Buriram prove libere a Bautista. Bene le Yamaha : La prova di forza data da Alvaro Bautista a Phillip Island era stata sorprendente, ma una eventuale riconferma sul tracciato tailandese di Buriram, uno dei terreni di caccia preferiti da Kawasaki, ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : domani superpole e gara-1 (16 marzo). Orari - programma - tv e streaming : Dopo una prima giornata di prove libere dominata dalla Ducati, domani si assegneranno i primi 25 punti del Gran Premio della Thailandia 2019, secondo round stagionale del Mondiale Superbike 2019. Si preannuncia un weekend di alta tensione al Buriram, con il secondo capitolo del duello iridato tra lo spagnolo Alvaro Bautista, dominatore in Australia con tre vittorie in altrettante manche disputate, ed il britannico Jonathan Rea, quattro volte ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista in testa dopo la prima giornata di libere davanti a Rea e Cortese - 6° Melandri : Il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è aperto sulla falsariga di Phillip Island con Alvaro Bautista (Ducati) saldamente al comando nella prima giornata di prove libere nonostante la poca esperienza pregressa sul tracciato del Buriram. Lo spagnolo si è però subito dimostrato molto rapido fin dalle prime tornate con la sua Ducati Panigale V4 R ed ha chiuso la giornata davanti a tutti ...

Superbike - Prove libere in tv : GP Thailandia 2019. Orari - programma e streaming. Come vederle in diretta : La Superbike torna in pista domani per la prima giornata di Prove libere del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa della stagione per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Si preannuncia un weekend di alta tensione al Buriram, con il secondo capitolo del duello iridato tra lo spagnolo Alvaro Bautista, dominatore in Australia con tre vittorie in altrettante manche disputate, ed il britannico Jonathan Rea, quattro volte ...