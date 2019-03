Super partenza per Ciao Darwin 8 – Terre Desolate 22 4% di share

Sci alpino - SuperG maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà il superG maschile di Soldeu, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dominik Paris si presenta al cancelletto di partenza del Super G di Soldeu con 54 punti di vantaggio sull’austriaco Vincent Kriechmayr. Inutile negare che la distanza tra l’azzurro e il suo rivale è abbastanza rassicurante quando manca solo una gara al termine. L’altoatesino è vicinissimo a conquistare la sua prima Coppa del Mondo della ...

Sci alpino - SuperG maschile Soldeu 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Giovedì 13 marzo si disputerà il superG maschile di Soldeu, Finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik Paris che va a caccia della Sfera di Cristallo. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio del superG maschile di Soldeu, prova valida ...

La partenza del SuperG maschile è ritardata alle 11.30 : Il campione del mondo proprio in superG ad Are, Svezia, è reduce anche dal trionfo in discesa in terra scandinava e non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'aver incamerato la tredicesima vittoria in ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2019 in DIRETTA : partenza ritardata alle 11.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo la splendida vittoria di ieri nella discesa libera, Dominik Paris cerca il bis oggi alle ore 11.00 con l’idea di puntare alla classifica di SuperG. Per il meranese la rincorsa alla Coppa di specialità è quanto mai aperta, trovandosi a 6 punti dal leader Vincent Kriechmayr, ed a 3 dalla seconda ...

Sci alpino - SuperG femminile Rosa Khutor 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Russia, ma finora a vincere è stato solo il maltempo. Si proverà ad andare in pista oggi domenica 3, alle ore 8.30 italiane, quando le atlete affronteranno il SuperGigante. In gara per l’Italia oltre a Sofia Goggia altre sette azzurre Di seguito il programma completo del SuperGigante femminile di Rosa Khutor con l’orario italiano e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - SuperG maschile Kvitfjell 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Norvegia: si gareggerà a Kvitfjell con gli uomini jet del circuito maggiore. Tutte in pista domani, domenica 3, alle ore 11.00, quando gli atleti affronteranno il SuperGigante. In gara per l’Italia oltre a Dominik Paris, ben altri sei ragazzi. Di seguito il Programma completo del SuperGigante maschile di Kvitfjell con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in ...

Sci alpino - SuperG femminile Sochi 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Cambio di Programma a Sochi: in terra russa, dove si sono disputate le Olimpiadi del 2014, andranno in scena ben due Super G per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Domani il primo: Sofia Goggia cerca un’altra vittoria, Federica Brignone proverà ad incidere. Andiamo a scoprire la startlist, i pettorali di partenza, il Programma e gli orari del SuperG di Sochi. startlist Super G Sochi 1 516248 FLURY Jasmine 1993 ...

Sci alpino - SuperG Bansko 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo l’esordio odierno con la vittoria in combinata di Alexis Pinturault, continua il Programma di gare a Bansko per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Grande attesa in casa Italia per il superGigante di domani, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la coppa di specialità, ma non sarà una gara semplice visto che l’altoatesino già oggi ha mostrato difficoltà su un tracciato molto più vicino ad un gigante veloce. ...