Successo TOYOTA GAZOO RACING a Sebring

motorinolimits

(Di sabato 16 marzo 2019)conquered the 1000 Miles ofto extend its advantage in the FIA WEC with a one-two victory in the sixth round of the 2018-2019 season. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima and Fernando Alonso in the #8 TS050 HYBRID took the chequered flag after eight hours to win their third race of the … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

autosprint : 1000 miglia di #Sebring, la #Toyota di #Alonso torna al successo! - CH_Motorsport : 12 Ore di Sebring: Alonso, Nakajima e Buemi tornano al successo con la Toyota - leopnd12 : RT @P300it: WEC | Sebring: Toyota #8 torna alla vittoria, primo successo per Bruni con Porsche: Dominio della Toyota #8 nella 1000 miglia d… -