Strage Nuova Zelanda | monitoraggio per evitare atti di emulazione in Italia

(Di sabato 16 marzo 2019) Non ci sarebbero collegamenti tra Brenton Tarrant, l'autore degli attentati di ieri contro due moschee a Christchurch, in, e l'. Lo dice il ministro del'Interno Matteo Salvini al termine della riunione straordinaria questa mna del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Salvini sottolinea al tempo stesso che i nostri apparati di sicurezza "restano vigili per monitorare la situazione. Abbiamo la fortuna di contare su forze di polizia e intelligence tra i migliori al mondo, ma non abbassiamo la guardia".Nel corso della riunione è stata presa in esame la storia personale di Tarrant, il cui nominativo non era mai stato evidenziato agli apparati di sicurezzani, anche dopo un ulteriore approfondimento dei suoi contall'estero.

LegaSalvini : ++ MORETTI (PD): STRAGE NUOVA ZELANDA FIGLIA DEL RAZZISMO E DI CERTI POLITICI… ++ - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - NicolaMorra63 : La strage in Nuova Zelanda lascia senza parole. Cordoglio è ciò che esprimo a tutti. Ci salverà operare per un mond… -