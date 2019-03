Strage moschee | morto l’eroe che ha disarmato Tarrant

Strage moschee - riunione straordinaria al Viminale : Abbiamo la fortuna di contare su Forze di Polizia e intelligence tra i migliori al mondo, ma non abbassiamo la guardia '. Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Durante il Comitato, ...

Nuova Zelanda - Strage in due moschee : 49 morti : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Strage moschee in Nuova Zelanda - Tarrant fa il gesto dei suprematisti bianchi in tribunale : Ammanettato, una tunica bianca da carcerato, a piedi nudi e con un atteggiamento di sfida, il suprematista australiano autore della Strage in due moschee in Nuova Zelanda è apparso in un tribunale di Christchurch all’indomani della mattanza. Il 28enne Brenton Tarrant Harrison, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall’idea che i musu...

La Strage nelle moschee del killer suprematista per punire gli "invasori" : ... di essere venuto in Nuova Zelanda solo per pianificare e addestrarsi all'attacco, di non essere membro di alcuna organizzazione e di voler dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono ...

“I musulmani ci invadono”. La Strage nelle moschee trasmessa in diretta web : «Spari, spari e ancora spari. Le persone correvano e all’improvviso le vedevi cadere. C’erano persone che sanguinavano a morte. È stato veramente terribile». È drammatica la testimonianza di Nour Tavis, sopravvissuto alla strage alla moschea al-Noor nel cuore di Christchurch fuggendo da una finestra. Nel giorno della preghiera del venerdì, è stata ...

Nuova Zelanda - Strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi : Ardern ha spiegato di aver 'ricevuto messaggi di cordoglio da tutto il mondo'. 'Ho detto a Donald Trump che la Nuova Zelanda aveva bisogno di affetto e amore per tutte le comunità musulmane', ha ...

Strage in Nuova Zelanda - moschee blindate da Londra al Canada : Pattuglie armate di polizia sono state schierate attorno alle moschee in tutto il mondo, non solo a Londra ma anche a New York, in Francia e in Canada, mentre gli esperti dell'anti-terrorismo ...

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La Strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. 'È terrorismo' : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da ' immigrazione di massa '. Sui caricatori delle armi ...

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La Strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. “È terrorismo” : Ha ucciso 49 persone e ne ha ferite 48 sparando all’impazzata in due moschee a Chirstcurch, in Nuova Zelanda. Brenton Tarrant, australiano bianco di 28 anni, originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, è stato arrestato assieme ad altri due uomini e una donna. Prima di entrare in azione e durante il massacro nelle moschee di Deans Ave, dove si contano 41 vittime, e in quella di Linwood, dove ha ...