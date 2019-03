Strage moschea Nuova Zelanda | voli cancellati ieri | venerdì 15 marzo | a Christchurch

Strage in moschea - Tarrant in tribunale. Saluta i suprematisti bianchi | : Dieci minuti prima dell’attacco il 28 enne aveva inviato via email il suo “Manifesto” al governo indicando le ragioni della sua azione

Strage in moschea - Tarrant in tribunale : Dieci minuti prima dell’attacco il 28 enne aveva inviato via email il suo “Manifesto” al governo indicando le ragioni della sua azione

Strage in moschea a Christchurch - sopravvissuto si è finto morto per sfuggire al killer : Mustafa Boztas era nella moschea neozelandese quando il killer ha fatto fuoco sulla folla di fedeli in preghiera. È stato colpito a una gamba e si è finto morto. Quando l'attentatore si è allontanato è scappato da una finestra. Ora è ricoverato con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra.Continua a leggere

Strage Nuova Zelanda : il racconto di un testimone nella moschea di Christchurch VIDEO | : Il racconto di un sopravvissuto alla sparatoria in cui sono morte 49 persone: L'attenatore è entrato dal cancello della moschea, "indossava un elmetto, degli occhiali, era vestito come un militare" e "...

Nuova Zelanda - la polizia sperona un’auto e arresta un uomo dopo la Strage in moschea costata la vita a 49 persone : Un uomo è stato accusato di omicidio per gli attacchi alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha confermato in conferenza stampa il commissario della polizia Mike Bush. Al momento la polizia neozelandese non sta cercando “attivamente” altri responsabili degli attacchi nelle moschee. In relazione agli attentati sono già stati fermati tre uomini e una donna, un uomo è stato accusato di omicidio. L'articolo Nuova Zelanda, la ...

Nuova Zelanda - la Strage in moschea trasmessa in diretta dal terrorista. Il viaggio in auto e la camminata prima dell’orrore : La strage nella moschea di Christchurch è stata trasmessa per 17 minuti in live stream dal terrorista, identificato dalla polizia australiana come Brenton Tarrant, un 28enne bianco nato in Australia. L’uomo ha pubblicato sui social anche un manifesto, una sorta di rivendicazione degli attacchi intrisa di ideologia di estrema destra, anti-Islam ed anti-immigrati. Il capo della polizia della Nuova Zelanda ha esortato a non condividere il video che ...

Canada : ergastolo autore Strage moschea : 0.02 Condannato all'ergastolo, senza libertà su cauzione per almeno 40 anni, l'autore dell'assalto a una moschea nella città di Quebec, nel gennaio 2017,uccidendo 6 persone e ne ferendone altre 6. Alexandre Bissonnette, che ha 29 anni, potrà fare domanda di libertà condizionale quando avrà 67 anni e gli mancheranno due soli anni da scontare. Il giudice, che ha impiegato oltre 4 ore per leggere la sentenza, ha detto che l'accusato aveva un odio ...