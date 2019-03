Strage di Christchurch | contestatore lancia uovo in testa a senatore islamofobo e si

Nuova Zelanda - Strage di Christchurch : il killer in tribunale fa gesto dei suprematisti : È ancora sotto choc la Nuova Zelanda per quanto accaduto ieri a Christchurch, dove un uomo di 28 anni di nazionalità australiana, ha sparato in due moschee situate in diversi sobborghi della città, uccidendo 49 persone e ferendone in modo grave 48. La strage, compiuta mentre i fedeli stavano effettuando la preghiera del Venerdì, in pieno giorno, ha preso di mira proprio gli immigrati di fede musulmana. Tarrant aveva anche pubblicato un manifesto ...

Christchurch : 17 minuti in diretta - il manifesto delirante - i nomi sulle armi. Cronaca di una Strage annunciata : L'attacco è stato il peggiore massacro mai avvenuto in Nuova Zelanda e il Paese ha innalzato al massimo il suo livello di 'minaccia alla sicurezza'. E' allerta anche in altri paesi per il rischio ...

Strage moschee Nuova Zelanda : voli cancellati a Christchurch : Air New Zealand ha annullato i servizi di linea regionali operati con turboelica programmati nella serata di venerdi 15 marzo da Christchurch, dopo la Strage compiuta in città quando un giovane ...

Nuova Zelanda - Strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi : Ardern ha spiegato di aver 'ricevuto messaggi di cordoglio da tutto il mondo'. 'Ho detto a Donald Trump che la Nuova Zelanda aveva bisogno di affetto e amore per tutte le comunità musulmane', ha ...

Strage in moschea a Christchurch - sopravvissuto si è finto morto per sfuggire al killer : Mustafa Boztas era nella moschea neozelandese quando il killer ha fatto fuoco sulla folla di fedeli in preghiera. È stato colpito a una gamba e si è finto morto. Quando l'attentatore si è allontanato è scappato da una finestra. Ora è ricoverato con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra.Continua a leggere

Strage nelle moschee di Christchurch - motivazioni razziali dietro la rivendicazione : Il bilancio continua a salire e si parla già di 49 vittime per gli attentati contro le due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. L'autore della Strage si chiama Tarrant Brenton. Si tratta di un ventottenne australiano, bianco. L’uomo, originario dello Stato del Nuovo Galles del Sud, sulla costa australiana posta proprio di fronte alla Nuova Zelanda, ha rivendicato l’attentato accampando motivazioni fondate su convinzioni anti-immigrati. ...

La Strage di Christchurch ha il suo eroe : un ragazzo ha disarmato il killer a mani nude : Anche la strage di Christchurch ha il suo eroe. Non si conosce il suo nome ma è il ragazzo che di solito si prende cura della moschea di Linwood, una delle due attaccate oggi dal 28enne australiano Brenton Tarrant: il giovane a mani nude è riuscito a disarmare l'attentatore, lo ha anche inseguito e ha cercato di sparargli con la sua stessa arma, non riuscendo però a trovare il grilletto e dandogli così il tempo di ...

Strage Nuova Zelanda : il racconto di un testimone nella moschea di Christchurch VIDEO | : Il racconto di un sopravvissuto alla sparatoria in cui sono morte 49 persone: L'attenatore è entrato dal cancello della moschea, "indossava un elmetto, degli occhiali, era vestito come un militare" e "...

Nuova Zelanda - attentato a Christchurch in due moschee : la Strage in diretta Facebook : Un terribile attentato si è verificato alle 13:40 ora locale, all'1:40 ora italiana, a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un commando di quattro persone ha aperto il fuoco in due diverse moschee. Erano le 13:40 ora locali, quando i killer sono entrati in azione. Il folle gesto, secondo quanto riferisce TgCom24, è stato preannunciato su Facebook da uno degli attentatori, che ha poi trasmesso in diretta il video della strage (prontamente ...

Il terrorista di Christchurch ha trasmesso la Strage in diretta facebook : L'autore degli attacchi odierni contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha ripreso la strage in diretta streaming: lo riporta il sito del quotidiano neozelandese New Zealand Herald.Il video, pubblicato su facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network, ha spiegato la responsabile dei contenuti di facebook Australia-New Zealand, Mia Garlick.