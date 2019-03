Stefano De Martino | parla Fatima Trotta | “Ho scoperto la sua…”

Belén Rodriguez - sfida a Stefano De Martino con Colorado e riecco la farfallina : Come si fa a mandare a ferro e fuoco il popolo di Instagram? Facile, basta essere Belén Rodríguez. La splendida argentina ha infatti regalato ai fan dei nuovi scatti da urlo sul suo profilo posando in costume da bagno, ovviamente immediatamente virali, di fatto riscaldando l’atmosfera in attesa di ammirarla nuovamente su Italia Uno alla conduzione del programma comico Colorado, che torna quest’anno per una nuova edizione (al suo ...

Stefano De Martino “sequestra” Belen : viaggio a Sanremo insieme (video) : Stefano De Martino “sequestra” Belen Rodriguez: il viaggio a Sanremo insieme (video). Se non è amore questo… “Se fossimo tornati insieme non avremmo motivo di nasconderlo”, sussurrava pochi giorni fa Stefano De Martino a proposito di un suo ritorno in love con Belen Rodriguez. Poi, al settimanale Chi, che gli ha chiesto ulteriori delucidazioni, ha […] L'articolo Stefano De Martino “sequestra” Belen: viaggio a ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : coccole alla festa di Veronica Cozzani : La situazione sentimentale di Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad appassionare i loro fan, incuriositi dalle voci di un possibile ritorno di fiamma. Solo qualche settimana fa la coppia era stata pizzicata insieme dal settimanale "Chi" mentre si scambiava effusioni in aeroporto, poco prima della partenza di lei per un viaggio in Argentina. All'epoca, però, i due diretti interessati non avevano ufficializzato la ripresa della ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - sorrisi e baci a Milano - la foto : Conferme dirette non sono mai arrivate, ma tra Belen e Stefano De Martino parrebbe davvero ritornata la passione. I due ex sono stati nuovamente pizzicati dai paparazzi del settimanale Chi, insieme all'amatissimo figlio Santiago, per le strade di Milano. sorrisi e tanta complicità a cena, tra i due, con carezze da parte di Stefano e quello che parrebbe un bacio.L'intera famiglia si è riunita grazie a Veronica Cozzani, mamma dei Rodriguez, ...

Gossip Belen Rodriguez e Stefano De Martino : nuovi baci rubati! FOTO : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: l’uscita pubblica Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. La showgirl argentina e il ballerino nato nella scuola di Amici sono stati nuovamente paparazzati insieme. Sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, Belen e Stefano sono nuovamente vicini, immortalati in tenere effusioni. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop su un presunto ritorno di ...

Belen e Stefano De Martino paparazzati (di nuovo) insieme : tra baci rubati e sorrisi : Belen Rodriguez e Stefano De Martino beccati (di nuovo) insieme: la coppia non sfugge ai paparazzi Da settimane ormai siti e giornali di gossip non fanno altro che parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stanno insieme? Sono tornati a tutti gli effetti ad essere una coppia? Quali sono i loro rapporti oggi? “Se […] L'articolo Belen e Stefano De Martino paparazzati (di nuovo) insieme: tra baci rubati e sorrisi proviene da ...

Chi è Stefano De Martino : altezza - età - fidanzata e figlio : Chi è Stefano De Martino: altezza, età, fidanzata e figlio Stefano De Martino: figlio ed età Attorno a Stefano De Martino le voci di gossip si sono susseguite una dietro l’ altra. Le cronache rosa, infatti, si sono spesso occupate delle relazioni amorose che hanno coinvolto il famoso ballerino campano. Ma andiamo a vedere chi è realmente Stefano De Martino Chi è Stefano De Martino Stefano De Martino nasce a Torre Annunziata, in ...

Stefano De Martino minimizza sugli ultimi incontri con Belen Rodriguez : 'È lavoro' : C'è un ritorno di fiamma in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A questa domanda che si stanno facendo da settimane gli appassionati di gossip sta provando a rispondere il diretto interessato negli ultimi giorni. Interpellato nelle interviste e in tv sulle voci che lo vorrebbero nuovamente in coppia con la madre di Santiago, il conduttore di Made in Sud non perde mai occasione per minimizzare, parlando di incontri di lavoro e ...

Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

BELEN RODRIGUEZ E Stefano DE MARTINO/ Foto - Santiago autorizza i fan a sognare : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO: le Foto di Santiago autorizzano i fan a sognare il ritorno di fiamma della coppia. Ecco perché...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez? Se stessimo ancora insieme non avremmo nessun motivo per nasconderlo" : Stefano De Martino, protagonista della nuova edizione di 'Made in sud' su Rai2, ha svelato, per la prima volta, dalle pagine del settimanale 'Vero', come è riuscito a mantenere un rapporto sereno e affettuoso con l'ex moglie Belen Rodriguez, tanto da far pensare ad un possibile ritorno di fiamma (soprattutto per il riavvicinamento dopo la rottura della showgirl argentina con Andrea Iannone): I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi ...

Stefano De Martino : ‘Se sto con Belen Rodriguez? Non avremmo motivo di nasconderlo’ : “Se io e Belén stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo“, con questa frase Stefano De Martino ha – per adesso – spento le voci che volevano un ritorno di fiamma tra lui e Belén Rodríguez, la sua ex moglie e madre di suo figlio. Dopo che i due erano stati pizzicati in teneri atteggiamenti in aeroporto – e dopo le spiegazioni che lui stesso aveva fornito a riguardo – i tanti fan della ...

Stefano De Martino torna con Belen Rodriguez : «Di nuovo insieme? Nessun motivo per nasconderlo» : “Quello con Belen rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”, da tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e l’ex moglie, e mamma del figlio Santiago, Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha messo fine alla sua relazione col pilota di moto gp Andrea Iannone e da allora le sono stati attribuiti diversi flirt, tutti regolarmente smentiti, mentre il riavvicinamento con De Martino è ...