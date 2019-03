Sport | musica | incontri con gli scrittori e agroalimentare di qualità nel weekend della

Scienza - tecnologia - musica - spettacolo e Sport. Torna Unstoppable Women - vi aspettiamo! : ...00 Registrazioni 16:30 Welcome to Untoppable Women 16:40 CHIARA LUZZANA , Sound Designer e Founder THE SOUND OF CITY® 16:55 TALK 'LA Scienza E' DONNA?' EMILIA GARITO , Founder Quantum Leap ERSILIA ...

10 donne che si sono distinte nella musica e nello Sport : Diverse sono le donne che si sono distinte per la loro personalità e il loro operato nel campo della musica e dello sport. Si possono annoverare almeno 10 di esse che hanno dato lustro al nostro Paese e non solo.

Nuovi Jabra Elite Active 45e : pensati per musica - chiamate e Sport in modalità wireless : Gli auricolari Jabra Elite Active 45e sono progettati per la fruizione wireless della musica, per le chiamate e per lo sport. Che si tratti di una corsa, di un giro in bicicletta o di un esercizio in ...