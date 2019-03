Spal-Roma | Top&Flop | Dzeko si salva | Karsdorp no Furia Fares | Murgia opaco

Delusione Roma - la Spal vince 2-1 : decide un rigore di Petagna : La Spal torna a vincere in casa superando la Roma 2-1. Passata in vantaggio con Fares la squadra di Semplici subisce il pari su rigore di Perotti e trova sempre su rigore con Petagna i preziosi 3...

La Roma cade in casa della Spal : i giallorossi perdono 2-1 : La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver rischiato di pareggiare contro l'Empoli la scorsa settimana, perde per 2-1 contro la Spal di Leonardo Semplici che impone la prima sconfitta della nuova era ...

Roma occasione persa - Spal si impone 2-1 : Una Spal determinata supera una Roma con poche idee per 2-1 a Ferrara, grazie ai gol di Fares e Petagna su calcio di rigore. A nulla è servito il gol su penalty di Perotti. La Roma cercava punti ...

Spal-Roma 2-1 - Fares e Petagna danno il primo dispiacere a Ranieri : FERRARA - La maledizione continua. Dopo l'andata, la Spal batte la Roma pure in casa propria, allungando sull'Empoli e soprattutto mandando in malora i piani romanisti di rinascita. La settima ...

Spal-Roma 2-1 : pagelle e tabellino : Spal-Roma, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

VIDEO Spal-Roma 2-1 - Highlights e sintesi della partita. Fares e Petagna puniscono i giallorossi : La SPAL ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana. Fares ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poi Petagna ha fatto esultare i biancoblù. Di seguito il ...

Pagelle Spal-Roma 2-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SPAL ROMA – Risultato inatteso allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La Spal del tecnico Leonardo Semplici ha piegato per 2-1 la Roma di Claudio Ranieri. Per il nuovo allenatore giallorosso si tratta della prima sconfitta della sua seconda gestione della squadra capitolina. A decidere il match sono stati i gol di Fares, bravo […] L'articolo Pagelle Spal-Roma 2-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

Diretta Spal-Roma : streaming - formazioni e risultato finale (2-1) : Diretta SPAL-Roma: streaming, formazioni e risultato finale (2-1) Il commento finale di SPAL-Roma Dopo una partita tiratissima e davvero bella, la SPAL torna alla vittoria sconfiggendo la Roma. Vittoria meritata per gli estensi, che hanno creato più pericoli degli avversari e ottenuto un importantissimo successo in chiave salvezza. Roma troppo brutta anche oggi e che perde l’opportunità di accorciare sulle milanesi, impegnate domani ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

Calcio - serie A : anticipo Spal-Roma 2-1 : 19.53 Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. La Spal batte la Roma 2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammata Spal con un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna ...

Delusione Roma - la Spal vince 2-1 : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, Spal e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa...

La Spal batte 2-1 la Roma di Ranieri (Champions più lontana) : Prima sconfitta, in due partite, per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi sono stati battuti 2-1 a Ferrara dalla Spal di Leonardo Semplici. Vantaggio Spallino con Fares nel primo tempo. Poi, nella ripresa, pareggio di Perotti su rigore e sei minuti dopo – ancora su rigore – rete decisiva di Petagna. La Spal ha giocato decisamente meglio nel primo tempo, ottima la partita sugli esterni con Fares e Lazzari; la Roma ha sprecato ...

Spal Roma 2-1 DIRETTA : In campo Spal-Roma 2-1 DIRETTA Petagna su calcio di rigore al 60' Spal-Roma 1-1: all'8' st Perotti spiazza Viviano e trasforma il rigore concesso da Rocchi per fallo di Cionek, ammonito, su Dzeko. ...