Spal-Roma | Ranieri | “Loro sono stati squadra | noi no”

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Sei punti offerti alla Spal - a Ferrara ringraziano chi ha costruito la Roma : dal nostro inviato Se Lazzari sembra Cafu, se Patagna appare come il fratello gemello di Bobo Vieri e Fares ti sfodera una serata alla Cristiano Ronaldo, dici: c'è qualcosa che non va, ma di molto ...

Roma - Ranieri : "La Spal è stata squadra - noi no" : La Roma inciampa sull'ostacolo Spal , che costringe i giallorossi ad uno stop pesante nella corsa ad un posto in Champions. Per Claudio Ranieri è arrivato il primo k.o. al suo ritorno sulla panchina ...

Spal-Roma - i giallorossi affondano ancora una volta : addio Champions? Rocchi ancora disastroso : Flop. Non ci sono altre parole per descrivere l'ennesimo naufragio della Roma in questa stagione. Una trasferta quella a Ferrara contro la Spal che doveva servire ai giallorossi per guadagnare punti ...

Serie A - Spal-Roma 2-1 : Ranieri ko alla prima in trasferta : La prima vera Roma di Ranieri si infrange in casa della Spal , sconfitta per 2-1. In casa la squadra di Semplici non vinceva dal 17 settembre. Contro i giallorossi poi, quest'anno ha fatto bottino ...

Delusione Roma - la Spal vince 2-1 : decide un rigore di Petagna : La Spal torna a vincere in casa superando la Roma 2-1. Passata in vantaggio con Fares la squadra di Semplici subisce il pari su rigore di Perotti e trova sempre su rigore con Petagna i preziosi 3...

La Roma cade in casa della Spal : i giallorossi perdono 2-1 : La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver rischiato di pareggiare contro l'Empoli la scorsa settimana, perde per 2-1 contro la Spal di Leonardo Semplici che impone la prima sconfitta della nuova era ...

Spal-Roma - Top&Flop : Dzeko si salva - Karsdorp no. Furia Fares - Murgia opaco : Karsdorp in azione. LaPresse La Roma di Claudio Ranieri perde a Ferrara contro la Spal e manca la possibilità di accorciare al quarto posto sulle milanesi che si sfideranno domani sera nel derby. ...

Roma occasione persa - Spal si impone 2-1 : Una Spal determinata supera una Roma con poche idee per 2-1 a Ferrara, grazie ai gol di Fares e Petagna su calcio di rigore. A nulla è servito il gol su penalty di Perotti. La Roma cercava punti ...

Spal-Roma 2-1 - Fares e Petagna danno il primo dispiacere a Ranieri : FERRARA - La maledizione continua. Dopo l'andata, la Spal batte la Roma pure in casa propria, allungando sull'Empoli e soprattutto mandando in malora i piani romanisti di rinascita. La settima ...

Spal-Roma 2-1 : pagelle e tabellino : Spal-Roma, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

VIDEO Spal-Roma 2-1 - Highlights e sintesi della partita. Fares e Petagna puniscono i giallorossi : La SPAL ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana. Fares ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poi Petagna ha fatto esultare i biancoblù. Di seguito il ...

Pagelle Spal-Roma 2-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SPAL ROMA – Risultato inatteso allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La Spal del tecnico Leonardo Semplici ha piegato per 2-1 la Roma di Claudio Ranieri. Per il nuovo allenatore giallorosso si tratta della prima sconfitta della sua seconda gestione della squadra capitolina. A decidere il match sono stati i gol di Fares, bravo […] L'articolo Pagelle Spal-Roma 2-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

Diretta Spal-Roma : streaming - formazioni e risultato finale (2-1) : Diretta SPAL-Roma: streaming, formazioni e risultato finale (2-1) Il commento finale di SPAL-Roma Dopo una partita tiratissima e davvero bella, la SPAL torna alla vittoria sconfiggendo la Roma. Vittoria meritata per gli estensi, che hanno creato più pericoli degli avversari e ottenuto un importantissimo successo in chiave salvezza. Roma troppo brutta anche oggi e che perde l’opportunità di accorciare sulle milanesi, impegnate domani ...