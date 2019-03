Spal | Lazzari | ' In casa abbiamo faticato quest' anno Le mie condizioni'

Spal Roma formazioni probabili - si rivede Lazzari : SPAL Roma formazioni – Ranieri cerca il secondo successo in altrettante gare con la Roma, dopo l’esordio vincente sulla panchina dei giallorossi contro l’Empoli. Con la SPAL non sarà però una gara semplice, dato che i ferraresi sono a caccia di punti salvezza. A un mese dall’infortunio muscolare (17 febbraio nel match contro la Fiorentina), […] L'articolo SPAL Roma formazioni probabili, si rivede Lazzari è stato realizzato da Calcio ...

Spal - si pensa all’Inter : Lazzari non recupera : Problemi in casa Spal: Lazzari non recupera e permane il dubbio sul modulo da adottare senza l’esterno destro, fuori per un infortunio muscolare. Il 4-4-2 adottato con Sassuolo e Sampdoria non ha prodotto effetti, troppi i giocatori fuori ruolo, e quindi e’ probabile che mister Semplici torni al collaudato 3-5-2 con Dickmann sulla fascia destra al posto dell’infortunato Lazzari. Mancherà anche Cionek, squalificato per un ...

Sassuolo-Spal - le probabili formazioni : Lazzari salta il match : SASSUOLO SPAL probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia Sassuolo-Spal, valido per la 25° giornata di Serie A. Sassuolo chiamato a ripartire, solo un punto nelle ultime tre partite. Spal alla ricerca disperata di punti, anche per i ferraresi solo un punto nelle ultime 3 partite e situazione di […] L'articolo Sassuolo-Spal, le probabili formazioni: Lazzari salta il match proviene da Serie A News ...

Torino - non solo Lazzari dalla Spal - : Il Torino è da tempo sulle tracce di Manuel Lazzari e, nonostante le numerose rassicurazioni della società ferrarese ai propri tifosi, probabilmente in estate tenterà l'affondo. La società granata, ...

Spal - il ds Vagnati : 'Lazzari? Merita una big' : Davide Vagnati , direttore sportivo della Spal , parla a Sky Sport del futuro di Manuel Lazzari : 'Il nostro primo pensiero è quello di salvarci, Manuel è fondamentale per noi. Se a giugno ci saranno opportunità importanti per lui le prenderemo in ...