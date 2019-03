Solo due italiani tra i 100 sportivi più famosi del mondo | sfida ardua per Valentino

Via della Seta - la rotta commerciale (e non Solo) che duemila anni fa cambiò il mondo : In questi giorni si è molto parlato della "nuova" Via della Seta, il progetto cinese a cui l'Italia vorrebbe aderire. Ma che cosa è stata e perché è stata così importante nella storia la Via della Seta? Da Marco Polo a Gengis Khan, fino alla sua caduta in disgrazia nel Medioevo: storia di una rotta commerciale che oltre 2000 anni fa cambiò il mondo.Continua a leggere

Il duello in tv - Matteo Renzi contro Marine Le Pen : “Lei ha perso sempre - io Solo qualche volta” : Acceso scontro verbale fra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese ‘L’Emission politique’ della tv pubblica France 2. “I francesi – ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino – potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei”.--“Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la ...

Asti - bimbo di due anni da Solo in strada : i carabinieri lo portano a casa e arrestano il padre : Il piccolo vagava solitario in pigiama: nell'abitazione del genitore i militari hanno trovato della droga

Como - non Solo il Challenger Atp Due grandi novità a Villa Olmo : Tre i grandi eventi del calendario 2019 del Tennis Como sui campi in terra rossa di Villa Olmo. Ad aprire le danze, quando la stagione estiva sarà ormai alle porte, sarà lo Junior Next Gen Italia. Per ...

A due mesi dal voto europeo - un uomo Solo al comando : ... una visione del mondo futuro che possa contrastare efficacemente la comunicazione leghista, tutta intenta a dipingere un mondo circondato da muri contro le diverse invasioni. Una comunicazione che ...

Addio Allegri - non Solo Zidane e Conte : spuntano due novità! : Massimiliano Allegri si prepara a dire Addio alla Juventus al termine della stagione. Un Addio ormai quasi certo e scontato. Un divorzio che verrà sancito al termine della stagione a prescindere di come andrà a finire l’annata bianconera. Come detto e ripetuto, Zinedine Zidane resta in testa alle preferenze di Agnelli per sostituire Allegri. Una […] More

Champions - Roma e l'analisi degli episodi con il Porto : due rigori - un Solo Var. Perché? : Era solo questione di tempo. Ne è passato meno del previsto, dall'introduzione del VAR in Champions alla prima bufera per le scelte di arbitri, in campo e fuori,. Perché il VAR è così: riduce in ...

Scozia - a due anni muore di tumore ai polmoni : per i medici era Solo asma : Un dramma indicibile quello che si è consumato lo scorso gennaio a Kirkcaldy, la più grande città della regione di Fife, in Scozia, dove a perdere la vita è una piccola creatura di appena due anni. Il tragico episodio riguarda, infatti, la piccola Megan Clarkson, una bambina che nel corso dei suoi soli due anni è stata rimandata a casa per ben sei volte dai medici dell'ospedale in cui si presentava per le sofferenze da cui era tormentata. Per i ...

Scozia : Megan muore a due anni per un tumore - per i medici era Solo asma : Dalla Scozia arriva un'incredibile storia di malasanità. Una bimba di soli 2 anni, Megan Clarkson, è morta per una rara forma di tumore ai polmoni. Per i medici che l'hanno visitata, però, la piccola soffriva semplicemente di asma. E' accaduto a Kirkcaldy, la principale città della regione di Fife (sulla costa del mare del Nord). Nei giorni scorsi, la mamma della bimba, Kelly Clarkson, ha voluto raccontare alla stampa l'incredibile ...

Napoli-Juventus - ancora una volta sfida tra le prime due. Solo sui social non lo capiscono : Stasera si gioca Napoli-Juventus, partita sempre affascinante e ancora una volta sfida tra le prime due in serie A. Segno evidente di un Napoli ormai stabilmente ai vertici del calcio italiano. Apro i social e invece, tanto per cambiare, leggo di delusione Napoli, mancata crescita della squadra, fastidio per le dichiarazioni del presidente, bacheche tristemente vuote, di attacco non all’altezza e poco cinico (con un centravanti che segna ...

Drug Market : via Romagna e via Toscana - cocaina e disperazione. 'Ti prego - ho Solo due botte' : Nuovi particolari sull'inchiesta che ha sgominato il 'cartello' della droga che gestiva, da casa, lo spaccio a Campobasso: marito e moglie, che nel frattempo si sono separati, ma che facevano affari ...

Bari - due giorni di febbre alta e vomito - poi la morte : aveva Solo otto anni : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Bari, precisamente nel piccolo comune di Modugno, dove un bambino di appena otto anni, il piccolo Paolo, dopo aver accusato febbre alta e vomito per due giorni, è purtroppo deceduto durante la corsa in ospedale. Addolorati i suoi genitori, i quali non si sarebbero mai aspettati un epilogo così tragico. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, ...

Squash - Mondiali 2019 : Mohamed ElShorbagy e Raneem El Welily abdicano in semifinale - Solo Egitto nelle due finali : Archiviate anche le semifinali, restano soltanto due partite al termine dei Mondiali 2019 di Squash, in scena in questi giorni a Chicago, negli Stati Uniti d’America. Nella notte italiana si giocheranno infatti le finali del tabellone maschile e femminile che incoroneranno il nuovo campione e la nuova campionessa iridata. Come ampiamente pronosticabile, entrambe le sfide metteranno di fronte due giocatori dell’Egitto, da anni potenza ...

Ginnastica - Trofeo di JeSolo 2019 : tutto il regolamento - due gare a squadre e classifiche individuali. Come ci si qualifica alle finali? : Nel weekend del 2-3 marzo si disputerà il Trofeo di Jesolo 2019, la Classicissima della Ginnastica artistica: si preannuncia un fine settimana di fuoco in laguna con alcune delle migliori Nazionali al mondo che si affronteranno nell’amichevole più importante dell’intera stagione. L’Italia affronterà USA, Cina, Giappone, Russia, Belgio, Germania nella 12^ edizione di una competizione che è ormai diventata una delle più prestigiose del ...