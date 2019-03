Sofia e gli altri film del weekend

Sci alpino - Sofia Goggia : “Prova discreta - domani darò il meglio”; Federica Brignone : “Ho tanta voglia di far bene” : Stephanie Venier ha vinto la seconda prova della discesa femminile di Soldeu, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi, quest’ultima in grande evidenza nella giornata di ieri mentre oggi si è potuta ...

Sci alpino - Prova discesa femminile Soldeu 2019 : miglior tempo per Stephanie Venier. Seconda e terza Nadia Fanchini e Sofia Goggia : Stephanie Venier ha vinto la Seconda Prova della discesa femminile di Soldeu. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi. Buona Prova anche per le tedesche, visto che in quarta posizione ha chiuso Kira Weidle (+0.79), che ha preceduto la connazionale Michaela Wenig ...

Sci alpino - miglior tempo di Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu : quarta la Brignone : Goggia sfreccia subito nella prima prova di discesa femminile a Soldeu. Bene anche Brignone, quarta Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Coppa del mondo ad Andorra. La campionessa olimpica di specialità ha concluso con il tempo di 1’32″65 e precede di 69 centesimi Tina Weirather e Michaela Wenig, seconde a pari merito. Molto bene anche Federica ...

Sci alpino - Prova Discesa femminile Soldeu 2019 : Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il miglior tempo : L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre positivamente per l’Italia. Nella Prova della Discesa libera femminile di Soldeu, che ospita le Finali di fine stagione, Sofia Goggia realizza il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che vuole lanciare subito un segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : ad Atene vince Sofia Pozdniakova. Errigo e Gargano fuori agli ottavi : La russa Sofia Pozdniakova ha vinto la prova di sciabola femminile ad Atene. La Campionessa del Mondo in carica ha sconfitta in finale Olga Kharlan con il punteggio di 15-10. Continua la maledizione stagionale per l’ucraina, che rimanda ancora la prima vittoria quest’anno. Sul gradino più basso del podio salgono anche la sudcoreana Kim Jiyeon (15-11 con Pozdniakova) e l’ungherese Liza Pusztai (15-5 con Kharlan). E’ ...

Mondiali Short Track - avvio positivo per gli azzurri a Sofia : In Bulgaria, nella prima giornata della rassegna iridata, bene gli azzurri nelle distanze singole: en plein di Martina Valcepina, avanti su 500, 1000 e 1500. Dotti e Mascitto ok su 1000 e 1500, Confortola passa il turno dei 1000 Ottima partenza per l’Italia ai Mondiali di Short Track di scena in Bulgaria. Nella prima delle tre giornate in programma, quella dedicata ai primi turni di qualificazione sulle distanze singole, i quattro ...

MotoGp – Un dolcissimo risveglio per Francesca Sofia Novello : il regalo di Valentino Rossi in Qatar [FOTO] : Un mazzo di fiori speciale per Francesca Sofia Novello in Qatar: il Dottore celebra la sua fidanzata nel giorno della festa della donna La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: i piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara dell’anno. Non poteva mancare, a Losail, Francesca Sofia Novello: la bella fidanzata di Valentino Rossi ha deciso di accompagnare la sua dolce metà per ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocarmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Elena Sofia Ricci : marito - sorella e figli | Che Dio ci aiuti 5 : Elena Sofia Ricci: marito, sorella e figli | Che Dio ci aiuti 5 Chi è Elena Sofia Ricci e vita privata Elena Sofia Ricci risulta tra le più note attrici italiane. Nata a Firenze nel 1962 (56 anni), Elena entra molto presto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la recitazione che la fa debuttare prima a teatro e poi al cinema. La vita privata di Elena Sofia Ricci Probabilmente il suo amore per la recitazione è stato ...

