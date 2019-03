Snowboardcross | Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 | terzo posto per Michela Moioli | vincono

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria generale. Vince Alessandro Haemmerle davanti a Omar Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale. Vince Eva Samkova - terza Michela Moioli : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2019 : ultime gare stagionali - l’Italia a caccia di altri podi : Ultimo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2019: si vola a Veysonnaz, in terra svizzera, dove domani andranno in scena le gare di uomini e donne. Da segnalare che non si svolgerà la qualifica: si partirà direttamente dall’eliminazione diretta. L’Italia andrà a caccia di altri piazzamenti sul podio sulle nevi elvetiche. Al maschile gli azzurri si affideranno ad Emanuel Perathoner, medaglia di bronzo ...

