Sky Arte Hd dedica speciale tv a mostra sull' 800 al S Domenico

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Bolle balla di notte su Sky Arte : 'Vi svelo il mio mondo' : In onda sui canali 120 e 400 di Sky da sabato per quattro puntate settimanali , il progetto di Bolle ruota attorno a quattro città Londra, New York, Tokyo e Milano e ad altrettanti spettacoli portati ...

L’anteprima di “Roberto Bolle - questa notte mi ha aperto gli occhi”. Il documentario in prima tv su Sky Arte : Roberto Bolle, sua è l’idea del format, si mostra in una versione completamente inedita e porta lo spettatore nel ventre dei grandi teatri delle città in cui si esibisce – Londra, New York, Tokyo e Milano – raccontando tutto quello che non sta sotto i riflettori. Prove, pause, riflessioni, racconti, sorrisi e dolori, suoi e dei grandi artisti con cui collabora, da Alessandra Ferria Zenaida Yanowsky, da Darcey Bussell a Mizuka ...

Martedi 12 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Puoi baciare lo sposoAntonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si e' innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri...

Juventus-Atletico Madrid : martedì il match live dalle 21 : 00 su SkySport : Torna anche questa settimana l'appuntamento con il grande spettacolo calcistico della Champions League. martedì 12 marzo, infatti, scenderà in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per provare a ribaltare il pessimo risultato ottenuto all'andata in casa dell'Atletico Madrid. Nell'occasione i bianconeri sono usciti sconfitti con il punteggio di 2 a 0. Ma dove potranno seguire i tifosi juventini questi importantissimo match che potrebbe ...

MotoGP 2019 - si riparte questo weekend. Orari diretta Sky e differita TV8 : 33 condivisioni Condividi Tweet Francesco Notizie Relazionate News MotoGP e-Sport: segui il Gran Final di Valencia alle ore 18:30 4 16 Novembre 2018

Dago in the Sky - la nuova serie su Sky Arte con tema il futuro. : Dago in the Sky, una produzione originale Sky Arte in coproduzione con Intesa Sanpaolo, scritta da Roberto D'Agostino e Anna Cerofolini, è giunta alla quarta stagione e il filo conduttore sarà il futuro. La prima puntata della nuova stagione, “L’Arte del gioco”, sarà dedicata al videogame come non lo abbiamo mai considerato e andrà in onda in prima visione assoluta giovedì 7 marzo su Sky Arte ...

Dago in the Sky : D’Agostino smonta le gerarchie estetiche per raccontare l’arte : Dago in the Sky L’immagine invade lo schermo e immerge il telespettatore in una sorta di realtà aumentata, dove antiche e moderne forme d’arte si sovrappongono, sino a fondersi: addio alle antiche gerarchie estetiche. Roberto D’Agostino torna su Sky Arte con un racconto “fuori canone”, che intende interpretare il rapporto tra società ed arte in un contesto post-televisivo in cui il piccolo schermo si è ibridato con il web ...

«Dago in the Sky» - D'Agostino racconta l'arte dei videogiochi : La lettura del presente, i codici per decifrare la realtà, i canoni estetici che cambiano, la riflessione sulle umane, in,capacità: da giovedì torna su Sky Arte alle 21.15 Dago in the Sky , il ...

Martedi 5 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Sex Tape - Finiti in reteAnnie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore, di collezionare orgasmi, di contare le erezioni. Almeno fino al giorno in cui decidono di sposarsi, di avere un figlio e poi una figlia. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da...

Martedi 26 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Inferno di cristalloClaire Forlani in un action del genere catastrofico. Uno spaventoso incendio divampa in un grattacielo. Due genitori lottano per salvare i loro bambini rimasti in trappola (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Una festa esagerataGennaro Parascandolo, geometra che tutti chiamano ingegnere, ha una moglie ambiziosa e una figlia alla viglia della maggiore eta'. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa esagerata sulla sua ...

Meteo - le previsioni di martedì 26 febbraio. Ultime news - Sky TG24 - : Prosegue il bel tempo in tutta l'Italia. Il sole splende al Nord e al Centro, mentre qualche residuo di pioggia resiste al Sud, sulle isole Pelagie in Sicilia