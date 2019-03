Silvio Berlusconi | Non ho mai conosciuto Imane Fadil

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) "Non ho mai".sostiene di non aver mai incontrato la modella marocchina trentaquattrenne, testimone chiave del processo Ruby, morta il primo marzo dopo un'agonia di un mese. "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane", ha continuato il presidente di Forza Italia. La donna aveva raccontato di aver partecipato a una decina di "cene eleganti ad Arcore" e di aver ricevuto dall'allora presidente del Consiglio anche soldi in due occasioni. Aveva raccontato la sua vicenda in un libro "Hoil diavolo", non ancora pubblicato. Le bozze di quegli scritti sono state sequestrate dalla magistratura.Solo una decina di giorni prima di morireaveva rivelato ai medici dell'Humanitas, dove era ricoverata in gravi condizioni, di temere di essere stata avvelenata. È quel che risulta all'ANSA in base alle cartelle cliniche che la ...

