Siamo ancora qui | per vincere | Piero Capizzi apre la campagna elettorale

MotoGp – Il traffico impedisce a Petrucci di essere preciso in Qatar : “non Siamo ancora al 100%” : Le impressioni di Danilo Petrucci al termine della prima giornata di prove libere del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: le parole del ternano della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno ...

Salvini evoca ancora la crisi : "Siamo nelle mani di Dio" : Matteo Salvini adesso rievoca la crisi. Il ministro degli Interni adesso è sempre più stretto nella mrosa della Tav. Da un lato i grillini di fatto agitano il governo con il 'no' all' Alta Velocità ...

Quanto Siamo ancora figlie del padre? : Quanto siamo ancora figlie del padre? Il peso della figura paterna nel percorso di crescita della bambina che diventa donna, il suo sguardo e la sua parola nella costruzione dell'identità della figlia: quale influenza esercitano questi elementi su noi donne? siamo tutte figlie dei nostri padri ma, prima o poi, tutte prendiamo distanza da quel legame per diventare noi stesse.Padri adorati o tollerati, o padri che esercitano un giogo ...

Ancora senza stipendio i braccianti di Guazzora : "alla fine ci Siamo dovuti licenziare" : CRONACA - Non è una resa, però, dopo tre mesi di sciopero, presidi e incontri, i diciotto lavoratori della ditta Angeleri di Guazzora hanno rassegnato le dimissioni 'per giusta causa' ed hanno, nel ...

UNAIDS : il paziente sieropositivo guarito “ci dà una grande speranza ma Siamo ancora lontani dal traguardo” : Aids, paziente guarito: UNAIDS, il risultato e’ una speranza per il futuro E’ un “grande incoraggiamento” la notizia della persona sieropositiva nella quale l’infezione dal virus Hiv sembra essere stata eliminata dal trapianto di cellule staminali prelevate da un donatore con una speciale mutazione genetica. Per il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per la lotta all’Aids (UNAIDS), Michel ...

Genoa - Prandelli : 'Il Frosinone si è solo difeso. Siamo ancora in pericolo' : Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 in casa col Frosinone: 'Dobbiamo accettare il risultato. Abbiamo provato a vincere trovando però un Frosinone arroccato. La gente e i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. L'unico ...

LETTURE/ "PosSiamo ancora mostrare al mondo la convenienza della legge di Dio?" : La dottrina sociale della Chiesa non è una ideologia da contrapporre al mondo, ma pensiero cristiano, unione profonda tra fede e vita

Inter - Spalletti : «Icardi? Spero rientri presto. PosSiamo ancora crescere» : APPIANO GENTILE - L' Inter di Luciano Spalletti riparte dalla Fiorentina . Dopo aver eliminato senza problemi il Rapid Vienna in Europa League, i nerazzurri sono pronti a sfidare i viola al Franchi ...

Tav : Franceschi (Grafica Veneta) - 'ancora in discussione? Siamo al ridicolo' : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Se non fossero stati fatti i fori imperiali Roma non avrebbe ancora il collegamento con l'aeroporto e noi Siamo ancora qui a mettere in discussione la Tav: tutto questo e' ridicolo". Così all'Adnkronos Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta entra nel merito del

Siamo (ancora) tutti in pericolo : "Siamo tutti in pericolo" fu il titolo che Pier Paolo Pasolini suggerì per la sua ultima intervista rilasciata a Furio Colombo poche ore prima di essere brutalmente ucciso a Ostia nella notte tra il 1°e il 2 novembre del 1975.La sua fu un'intervista premonitrice come lo divenne quel titolo che recava in sé il senso del supplizio, della minaccia incombente che massacrò il poeta delle lucciole a pochi metri da un campo da ...

Flavia Pennetta - moglie e mamma sempre… sexy : “con Fognini ancora 50 Sfumature…. Siamo a lavoro per una bimba” : Flavia Pennetta resta sempre sexy anche in versione moglie e mamma: l’ex tennista azzurra tiene ancora acceso il fuoco della passione con il suo Fognini e svela di volere una bimba in futuro Nonostante si sia ritirata dal tennis da diversi anni, Flavia Pennetta resta sempre una delle principali figure femminili dello sport italiano. La campionessa US Open 2015 non è rimasta nell’immaginario comune unicamente come atleta, ma ...

Napoli - Chiriches avvisa la Juve : "Siamo ancora in corsa" : "Manca ancora tanto alla fine della stagione e credo che siamo in corsa sia in Italia che in Europa. Crediamo di poter dare battaglia in campionato e sappiamo di poter fare strada in Europa League". ...

Nessun allarmismo in casa Bari : “Siamo ancora primi” : “Non sta andando come abbiamo iniziato. Alla fine stiamo facendo bene. Siamo primi con nove punti di vantaggio, Nessun allarmismo”: sono le parole del difensore del Bari Giuseppe Mattera che commenta così alle critiche dopo la sconfitta contro la Turris. Il campionato di Serie D sta per entrare nella fase decisiva: “I gol che abbiamo preso nelle ultime gare? Non arrivano da situazioni di gioco ne’ da squadre che ci ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ci Siamo avvicinati agli avversari ma non è ancora abbastanza” : Ottimi segnali in casa Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha concluso nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP a Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione con un tempo notevolissimo: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la conferma che la scuderia di Iwata abbia mosso passi ...