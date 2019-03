Sesso sotto il ponte di Calatrava a Venezia | trovata morta donna del video di Carnevale

Venezia. Morta la donna che ha fatto Sesso sotto il ponte : sospetta overdose da eroina : Nei giorni scorsi era salita agli onori delle cronache per essere stata notata dai passanti mentre faceva sesso con un uomo ai piedi del ponte di Calatrava. Secondo quanto emerso e riportato dal Corriere del Veneto, il decesso della 36enne, risalirebbe a giovedì ma soltanto il giorno seguente sarebbero stati allertati i soccorsi in seguito alla chiamata di due amici.Continua a leggere

A4 - con l’auto finisce sotto un tir : muore 40enne - è il figlio di un asSessore del Vicentino : Marco Santorso, 40 anni, è morto nella notte a causa delle ferite mortali riportate in un incidente stradale lungo l’A4. Avrebbe urtato un autoarticolato tamponandolo. Lo schianto mentre stava andando a prendere il fratello all’aeroporto di Venezia: rientrava per i funerali della nonna in programma per oggi.Continua a leggere

Sesso a Venezia sotto il ponte di Calatrava. Denunciata la coppia di amanti : Presa da incontenibile passione sotto il ponte di Calatrava a Venezia, una coppia di 36enni veneti nella notte tra il 3 e il 4 marzo non si è trattenuta. Piuttosto si è accontentata di avere per alcova per un veloce rapporto un cantiere nei pressi del ponte della Costituzione a pochi passi dal frequentatissimo piazzale Roma mentre cominciavano a scemare i festeggiamenti del Carnevale. Il posto scelto dalla coppia, non distante dalla ...

Venezia - Sesso in pubblico tra i passanti sotto il ponte di Calatrava : denuncia e multa da 5mila euro : È opinione comune che Venezia sia la città dell’amore. Forse, però, qualcuno l’ha presa troppo alla lettera. A tenere banco in laguna, infatti, sono due video circolati tra domenica e lunedì che ritraggono due coppie intente a fare sesso in pubblico, probabilmente ammaliate dal fascino delle onde, complice qualche bicchiere. Così nell’ultimo fine settimana di Carnevale, caratterizzato dal volo dell’Aquila, circondata dai ...

Venezia - Sesso sfrenato a Carnevale sotto il ponte di Calatrava : “Episodio esagerato” : Una coppia veneta, lei Veneziana e lui padovano, entrambi di 36 anni, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava a Venezia, davanti agli occhi di numerosi curiosi che hanno ripreso tutta la scena. Le immagini, condivise sui social, hanno fatto il giro del web: "È vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma così sembra esagerato".Continua a leggere

Sesso tra le maschere del Carnevale di Venezia sotto il ponte di Calatrava : coppia ripresa dai passanti in video : Notte di fuoco per due giovani che non hanno resistito alla passione e sotto al ponte di Calatrava, a Venezia, hanno dato inconsapevole spettacolo davanti a centinaia di persone. Attorno alle 23 di...

Sesso a Venezia sotto il ponte di Calatrava - coppia ripresa in un video e denunciata : Non li ha frenati il freddo, la scomodità del luogo e neppure il fatto di essere osservati da decine di turisti. Per non parlare della presenza degli agenti della Polizia municipale di Venezia...

Venezia - il Carnevale e…il Sesso : coppia insospettabile ‘beccata’ sotto il ponte Calatrava in un momento ‘hard’ : Sarà lo spirito Carnevalesco, oppure l’aria ‘frizzantina’ o ancora la magia di Venezia, ma né il freddo, né la scomodità del luogo, né il pericolo di essere visti da decine di turisti hanno fermato una coppia di veneti che ha deciso di consumare una notte di passione sotto il ponte Calatrava. Persino gli agenti della Polizia municipale di Venezia hanno assistito impassibili a tutta il lungo ‘cortometraggio’ che i ...