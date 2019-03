Serie A1 | La Junior frena la marcia del Pressano e spera ancora nei play-off

Ginnastica - Serie A1 2019 : la nuova Italia juniores brilla a Busto. Campagnaro e Cotroneo sugli scudi - tante novità in azzurro : In occasione della prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, anche le nuove juniores di interesse nazionale sono scese in campo gara per difendere i colori delle rispettive società d’appartenenza. Ora che la famosa classe 2003 è ufficialmente diventata senior, la categoria under 16 è in mano alle giovani nate nel 2004 e 2005. Così, ad una settimana dal Trofeo Città di Jesolo, il primo incontro internazionale dedicato anche alle più ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Serie A1 - Big match per la Junior Fasano : Per la cronaca in campo la Junior Fasano incontrerà gli ex di turno Stefano Arcieri e Bruno Brzic che sono parte integrante di un roster biancorosso di prima scelta. Fischio d'inizio fissato alle ore ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Germania beffa la Norvegia per la medaglia d’oro - Italia fuori nella prima Serie : Il penultimo giorno dei Mondiali juniores di Salto con gli sci, a Lahti, si è concluso con il finale thriller della gara a squadre maschile, che ha visto in gara 14 quartetti. Germania (Luca Roth, Kilian Maerkl, Philipp Raimund, Constantin Schmid) e Norvegia (Fredrik Villumstad, Anders Ladehaug, Sander Vossan Eriksen, Thomas Aasen Markeng) si sono date battaglia fino all’ultimo Salto della seconda serie, e alla fine tutto si è deciso con i ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Thomas Aasen Markeng vince la gara individuale maschile. Italiani tutti fuori nella prima Serie : Dopo la gioia del bronzo nella gara femminile, ai Mondiali juniores di Salto con gli sci in corso di svolgimento a Lahti si è disputata anche la competizione maschile individuale. Sul Salpausselkä (HS100) l’oro è andato al norvegese Thomas Aasen Markeng, classe 2000, più costante di tutti nei suoi due salti. Markeng, in entrambi i tentativi a disposizione, si è portato fino ai 97 metri, raggiungendo punteggi simili: 126.2 nella prima ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Nimes 2019 : Aiko Rolando trionfa nell’arco olimpico Junior! Elisa Roner terza nel compound : L’Italia centra due podi nelle categorie giovanili a Nimes (Francia), dove si è conclusa oggi la quarta tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Partiamo dall’arco olimpico Junior, dove arriva il successo di Aiko Rolando. La 16enne azzurra centra un risultato di grande prestigio, riuscendo a battere in finale 6-4 la turca Selin Satir al termine di un incontro molto combattuto. Rolando ha infatti vinto i primi due set (28-24 ...