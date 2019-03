Serie A | Spal Roma 2-1 | highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Serie A - Spal-Roma 2-1 : Ranieri ko alla prima in trasferta : La prima vera Roma di Ranieri si infrange in casa della Spal , sconfitta per 2-1. In casa la squadra di Semplici non vinceva dal 17 settembre. Contro i giallorossi poi, quest'anno ha fatto bottino ...

Calcio - Serie A : anticipo Spal-Roma 2-1 : 19.53 Battuta d'arresto per Ranieri dopo il successo al debutto. La Spal batte la Roma 2-1 al 'Mazza' e i giallorossi, quinti,sono a tiro di Atalanta e Torino Biancazzurri +5 sul Bologna terzultimo. Ritmi blandi in avvio.Fiammata Spal con un traversone di Cionek su cui Fares brucia Karsdorp in elevazione e di testa batte Olsen (22'). Nella ripresa, Cionek stende Dzeko, Perotti dal dischetto pareggia (53'). Nuovo vantaggio estense con Petagna ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : al via la ripresa di Spal-Roma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Ancora due gli anticipi del sabato, Roma in trasferta a Ferrara, in serata Torino-Bologna. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : in campo Spal-Roma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Ancora due gli anticipi del sabato, Roma in trasferta a Ferrara, in serata Torino-Bologna. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; ...

SPAL-Roma - formazioni ufficiali e ultime Serie A : c’è Schick : SPAL ROMA, formazioni – Dopo la rassicurante, più che convincente, vittoria contro l’Empoli, per la Roma è tempo di un’altra partita contro una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 rifilato ai toscani è rappresentato il nuovo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, tornato nella Capitale dopo le esperienze estere e soprattutto […] L'articolo SPAL-Roma, formazioni ufficiali e ultime ...

Serie A - pronostici SPAL-Roma : secondo i bookmakers è improbabile la vittoria ferrarese : Stasera, sabato 16 marzo, ore 18:00 si giocherà l'anticipo di Serie A tra SPAL e Roma. Si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre. La Roma nell'ultima giornata ha infatti conquistato i punti necessari per tornare ad inseguire la quarta posizione. Posizione importantissima, dal momento che garantisce l'ingresso alla Champions League per l'anno prossimo. Inutile porsi però mire ancora più elevate, con la Juventus addirittura ...

Serie A Spal - Semplici : «Con la Roma servirà una prestazione eccezionale» : FERRARA - " Più preoccupato dal nostro momento o dalla Roma ? Sicuramente dai giallorossi, sono forti ed hanno valori assoluti eccellenti". Così Leonardo Semplici , in conferenza stampa, presenta la ...

Probabili formazioni Spal Roma/ Diretta tv : Valoti fermo in tribuna - Serie A - : Probabili formazioni Spal Roma, Diretta tv: le ultime notizie su moduli e titolari alla vigilia della partita di Ferrara per la 28giornata di Serie A.

Probabili Formazioni Spal – Roma - Serie A 16/03/2019 : Probabili Formazioni Spal – Roma, Serie A 16/03/2019Spal e Roma si affrontano in uno degli anticipi del sabato: entrambe le squadre cercano il riscatto e punti per salvezza ed Europa.FERRARA – Semplici recupera Lazzari e lo rischia dal 1′. Viviano in porta, davanti a lui ci saranno Cionek, Felipe e Bonifazi. Centrocampo con Fares sull’altra fascia, mentre al centro occasione per Valdifiori con Kurtic e Missiroli. In ...

Video/ Inter Spal - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Inter Spal, 2-0,: highlights e gol della partita, giocata a San Siro nella 27giornata di Serie A. Punti pensati in chiave Champions per Spalletti.

Calcio : Serie A. Inter batte Spal - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Serie A - l'Inter batte 2-0 la Spal e si porta meno uno dal Milan. Ok Torino e Atalanta : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato che hanno visto le vittorie di Juventus, Parma e Milan, la 27esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo delle 12:30 tra il Bologna di Mihajlovic e ...

Serie A - Inter-Spal 2-0 : Politano e Gagliardini rispondono al Milan : ... Semplici Arbitro : Calvarese Marcatori : 22' st Politano, 33' st Gagliardini Ammoniti : Gagliardini, Joao Mario, Ranocchia, I,, Missiroli, Petagna, Valoti, Felipe, Vicari, S, Espulsi : - LA CRONACA ...