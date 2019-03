Sei punti offerti alla Spal - a Ferrara ringraziano chi ha costruito la Roma : dal nostro inviato Se Lazzari sembra Cafu, se Patagna appare come il fratello gemello di Bobo Vieri e Fares ti sfodera una serata alla Cristiano Ronaldo, dici: c'è qualcosa che non va, ma di molto ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Il Galles conquista il torneo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Al volante sotto l'effetto di cocaina o con passeggero nel bagagliaio : via 67 punti e ritirate Sei patenti : Uno automobilista, 50 anni, è risultato positivo al test della cocaina . Come un altro uomo, di 36 anni, stessa droga. Un venticinquenne, invece, si era messo al volante dopo aver assunto cannabis. ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia terza - scavalcata dalla Francia : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

