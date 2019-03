Scienza dei dati e algoritmi per risolvere problemi di business : dati e informatica vanno a braccetto e con l’arrivo del 5G e dell’Internet of things questo connubio crescerà a dismisura. Per questo serve diffondere cultura e soprattutto visione delle opportunità che si creeranno. Questa è la missione della comunità Kaggle, avviata da Google, con l’obiettivo di consentire agli utenti di pubblicare set di dati o esplorare e costruire modelli in un ambiente di Scienza dei dati basati sul web. E Milano ha avuto ...

Scienza dei dati e algoritmi per risolvere problemi di business : La trasformazione digitale in corso in tutte le aziende del mondo porta alla produzione di una grande mole di dati. In questo contesto, i data scientist aiutano a semplificare e a sintetizzare queste ...

Scienza dei dati e algoritmi per risolvere problemi di business : Una piattaforma che coniuga, anche grazie ai meet up, Scienza e socialità. "La matematica - ha proseguito Danese - è molto importante perché aiuta a descrivere fenomeni del mondo, sia fisici che ...

Estinzione dei dinosauri : le incertezze della Scienza : È stato l'impatto dell'asteroide a scatenare scatenare la lunga sequenza di eruzioni? Mondo di lava. Per lo studio di questo evento di Estinzione è importante avere una datazione precisa della serie ...

"Non temiAMO la Matematica" : a Ravarino la Scienza dei numeri diventa gioco - cultura e divertimento : Piergiorgio Odifreddi terrà una lezione pubblica dal titolo 'Da Pitagora a Leonardo', nella quale verrà tracciato un interessante percorso filosofico-scientifico sulla storia della scienza, con ...

Genova - il Tar dà torto al Comune : sì al manifesto contro l’obiezione di coScienza dei medici : Dai prossimi giorni anche Genova sarà tappezzata dai manifesti “Testa o croce? Non affidarti al caso” mirante a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la scelta dei propri medici. A decidere che la campagna dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti non lede il buon gusto e garantisce il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona è la sentenza, pubblicata il 3 marzo, dal tribunale amministrativo regionale della ...

Morbillo in America - la presa di coScienza dei figli dei No Vax : 'Voglio vaccinarmi' : Morbillo e No Vax sono un argomento che ad oggi tiene ancora banco. Il problema legato alle scelte delle persone di non vaccinare i figli è qualcosa che continua a far parlare, accendendo il dibattito nell'opinione pubblica, ma in tutto questo si è perso di vista un punto fondamentale: è giusto decidere per gli altri? Sebbene i bambini di età prescolare non abbiano una libertà decisionale e una scelta consapevole a loro disposizione, si può dire ...

Salute : Scienza Vita - la sofferenza dei più piccoli al centro del convegno "Quando il dolore è la voce del bambino" : ... supportando al tempo stesso il processo decisionale dei medici? Dopo il saluto introduttivo di Paola Binetti, prenderanno la parola Carlo Bellieni, neonatologo e vicepresidente di Scienza & Vita, ...

Metalli che si riparano in pochi secondi grazie al grafene - l’El Dorado della Scienza dei materiali : Una ricerca condotta da scienziati della Northwestern University di Chicago prospetta una possibile soluzione ai problemi di corrosione dei materiali Metallici e relative conseguenze. Si parla di cavi e di superfici Metalliche rovinate o graffiate, che esposte in ambiente corrosivo rischiano danni ben più gravi, come i crolli di intere strutture. Finora l’approccio alla conservazione dei materiali è passato per la ricerca di leghe ...

Città della Scienza - la denuncia dei lavoratori : vogliamo gli stipendi arretrati : La vertenza di Città della Scienza non è conclusa. Questo il messaggio che i lavoratori del polo scientifico napoletano hanno affidato a un video. La crisi di Cds è in corso da diversi anni. Una schiarita si è avuta con l'...

L'autocoScienza dei robot non è più un tabù : ... l'auto che cammina I 6 pericoli dell'Intelligenza Artificiale Il codice etico sull'intelligenza artificiale Fuochi d'artificio: come funzionano? Economia circolare per l'innovazione Come riciclare ...