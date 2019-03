Sci alpino - ultimo slalom femminile della stagione di Coppa del Mondo a Soldeu : Costazza e Curtoni in gara : Costazza e Curtoni nella start list dell’ultimo slalom della stagione, si comincia alle 10.30 sulla pista di Soldeu Si chiude la stagione di slalom femminile a Soldeu. Alle 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport) l’ultima gara tra i pali stretti con due azzurre al via: sono Chiara Costazza, che partirà con il numero 11, e Irene Curtoni, che avrà il 13. Solo ventidue le atlete in gara, aprirà le danze l’austriaca ...

Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 : Pinturault domina la prima manche - De Aliprandini in lotta per il podio : Alexis Pinturault ha dominato la prima manche dell’ultimo Gigante della stagione a Soldeu. Prestazione eccezionale del francese, che ha attaccato fin dalla prima porta e alla fine ha chiuso con il tempo di 1’06”28, mettendo un buon margine di vantaggio tra sé e gli avversari. Seconda posizione per lo svedese Matts Olsson, staccato, però, già di 63 centesimi dal transalpino. Al terzo posto si conferma lo svizzero Marco Odermatt, ...

Montagna - Abruzzo : Scialpinisti in difficoltà recuperati dal Soccorso Alpino : Nella serata di ieri i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, stazione di Avezzano, hanno raggiunto due scialpinisti in difficoltà. I due sciatori avevano raggiunto in mattinata la vetta del monte Viglio (la cima più elevata dei monti Càntari a cavallo tra la provincia dell’Aquila e quella di Frosinone): contavano, dopo la discesa con gli sci sul vallone della Portella, di proseguire a piedi per un breve tratto ...

Sci alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : oggi si disputerà lo Slalom femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino a Soldeu. Nell’ultima gara tra i rapid gates si ripropone il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana ha già vinto la Coppa di specialità e vuole chiudere al meglio la stagione in Slalom, ma la slovacca è pronta a dare battaglia per il gradino più alto del podio. Per l’Italia al cancelletto di partenza ci saranno Irene ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - il TAS dà ragione a Stefan Luitz : il tedesco si riprende la vittoria del gigante di Beaver Creek : Il TAS di Losanna accoglie il ricorso di Luitz, cambia ancora la classifica del gigante maschile di Beaver Creek Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del tedesco Stefan Luitz restituendogli la vittoria del gigante statunitense di Beaver Creek del 2 dicembre scorso. La Fis aveva squalificato Luitz dopo che era emerso l’uso, da parte della squadra tedesca, di bombole di ossigeno tra la prima e la seconda manche. Gli atleti avevano inalato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo cambio di verdetto - il Tas dà la vittoria a Stefan Luitz : Una vicenda che non sembra aver fine. Oggi è arrivato l’ennesimo cambio di verdetto: il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del tedesco Stefan Luitz, restituendogli così la vittoria nel gigante di inizio stagione a Beaver Creek per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. La Fis aveva squalificato Luitz, annullando così il risultato e dando la vittoria a Marcel Hirscher, dopo che era emerso l’uso, da parte della ...