Sci Alpino – A Soldeu Chiara Costazza dice addio allo sport | Curtoni 12ª nello slalom

Sci Alpino – Maurberger mette le mani sulla Coppa Europa : sua la combinata di Sella Nevea : Formidabile Maurberger a Sella Nevea: l’azzurro trionfa in combinata ed ha le mani sulla Coppa Europa mani sulla Coppa Europa. Un formidabile Simon Maurberger trionfa nella combinata di Sella Nevea e grazie al quarto successo stagionale in tre discipline diverse (il primo lo centrò in gigante, poi due in slalom) si porta in testa alla classifica con 725 punti a una sola gara dal termine, il superG di domenica 17 marzo. L’unico ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin tocca quota 2104 punti : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci Alpino - Slalom Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin centra la 16esima vittoria stagionale e beffa Holdener : Sedici vittorie in stagione, otto tra i pali stretti. Serve altro per descrivere l’annata di Mikaela Shiffrin? La statunitense, infatti, non si è rilassata dopo aver conquistato in largo anticipo la Sfera di Cristallo e ha vinto anche lo Slalom delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino di Soldeu (Andorra) toccando quota 59 successi in carriera, il numero 40 nello Slalom. La nativa di Vail, dopo una prima manche disputata con il ...

Sci Alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 : vince Alexis Pinturault - settimo Luca De Aliprandini : Lo slalom Gigante maschile delle Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino di Soldeu, Andorra, va al transalpino Alexis Pinturault che, dopo aver chiuso in testa la prima discesa, amministra il vantaggio nella seconda e si mette alle spalle l’elvetico Marco Odermatt. Sale sul podio anche lo sloveno Zan Kranjec. settimo Luca De Aliprandini, non va a punti Christof Innerhofer, ventesimo ed ultimo degli atleti giunti al traguardo. Il ...

LIVE Sci Alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Wendy Holdener impeccabile - Mikaela Shiffrin insegue : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già saldamente nelle mani di Mikaela Shiffrin che in questa specialità sembra non avere alcuna rivale e sulle vittorie in Slalom ha costruito le fortuna di una stagione da record. Ad impensierire la regina di Slalom Shiffrin ci proveranno soprattutto due atlete, la slovacca Vlhova che al momento ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Pinturault sempre più secondo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci Alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : vince Alexis Pinturault su Odermatt - De Aliprandini settimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

Sci Alpino - Chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

Sci Alpino - Wendy Holdener sorprende la Shiffrin nella 1ª manche dello slalom di Soldeu : Curtoni in ritardo : Super Holdener nella prima manche dello slalom di Soldeu, Curtoni lontana dalle posizioni di vertice Nell’ultimo slalom della carriera, Chiara Costazza non riesce a portare a termine la prima manche, ma quando arriva al traguardo è comunque un’emozione grandissima, perché riceve l’abbraccio di tutta la squadra. A Soldeu, dunque, l’azzurra lascia l’attività agonistica dopo una stagione nella quale, a 34 anni, è ...

Sci Alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 : Holdener comanda su Shiffrin - malissimo le azzurre : Wendy Holdener è al comando dopo la prima manche dello Slalom femminile di Soldeu, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nell’ultima prova stagionale tra i rapid gates la svizzera prova a conquistare quella che sarebbe la sua prima vittoria in carriera in questa specialità in Coppa. Holdener ha chiuso con il tempo di 53”14 e dovrà fare i conti nella seconda run soprattutto con Mikaela Shiffrin, staccata di ...

