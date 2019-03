Scacchi | Europei 2019 | da lunedì la ventesima edizione Daniele Vocaturo guida un

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Sono giunti allai CampionatiIndividuali di. Nonostante non sia mai stato vinto da alcun giocatore al primo posto della classifica mondiale stilata dalla FIDE, il torneo continentale può contare su un albo d’oro piuttosto pesante per i nomi che vi si trovano.L’avventura degliindividuali comincia nel 2000 dall’Italia, e per la precisione da Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Il primo titolo europeo lo vince il russo Pavel Tregubov, diventato poi noto per essere il marito di una delle miglioriste degli ultimi vent’anni, la connazionale Alexandra Kosteniuk. Nel 2001 un futuro Campione del Mondo, l’ucraino Ruslan Ponomariov, arriva secondo dietro l’israeliano Emil Sutovsky, Il 2003 vede la querelle legata al georgiano Zurab Azmaiparashvili, poi presidente dell’Unionestica Europea ...

riccardomonet : Credo che questo mio articolo di oggi non interessi soltanto i giocatori di scacchi, ma tutti coloro che amano legg… -