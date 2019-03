SBK Thailandia | SuperPole a Bautista

SBK Thailandia - Bautista bis nelle seconde libere : Con il tempo di 1'32.971, si piazza davanti al campione del mondo Jonathan Rea e alla sorpresa Sandro Cortese, GRT Yamaha WorldSBK,. Quarto e quinto tempo per le due Pata Yamaha di Alex Lowes e ...

DIRETTA SBK 2019/ Prove libere : Bautista domina in Fp1 e Fp2! - Gp Thailandia 2019 - : DIRETTA Sbk 2019 : info streaming video e tv, orari e risultati delle prime Prove libere , Fp1 e Fp2 del Gp della Thailandia , al Buriram.

SBK Thailandia - Bautista batte Rea nelle prime libere : BURIRAM - Alvaro Bautista , ARUBA.IT Racing - Ducati, domina la prima sessione di prove libere sul Pirelli Thai Round al Circuito Internazionale di Chang, in Buriram. L'attuale leader del campionato ha ...

SBK in Thailandia : gli orari TV : Il fine settimana da Buriram si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalla Superpole del sabato, mentre su TV8 si vedranno in chiaro solo le tre manche ...