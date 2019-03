Sassuolo-Sampdoria Giampaolo | messaggio al club | ' Niente cessioni per migliorare'

Quaglia-gol - la Sampdoria batte il Sassuolo con uno spettacolare 5-3 : Si è chiuso con un 3 a 5 la spettacolare sfida delle 15 tra Sassuolo e Sampdoria. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta la Sampdoria si è riscattata alla grande al Mapei Stadium grazie alle reti del tridente Defrel, Quagliarella e Linetty. Così la squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto il rilancio in

Valanga di gol tra Sassuolo e Sampdoria - i blucerchiati sbancano il Mapei Stadium e vedono l’Europa [GALLERY] : 8 gol tra Sassuolo e Sampdoria al Mapei Stadium: i blucerchiati dominano i neroverdi e ora sognano l’Europa Spettacolo al Mapei Stadium. 8 sono stati infatti i gol che hanno caratterizzato il match che ha visto di fronte Sassuolo e Sampdoria, in occasione della 28ª giornata di Serie A. Nonostante i tre gol dei neroverdi, i blucerchiati hanno dominato in trasferta ed hanno affermato la loro forza grazie alle reti di Defrel, ...

VIDEO Sassuolo-Sampdoria 3-5 - Highlights - gol e sintesi. Sagra del gol al Mapei Stadium - Quagliarella infinito : La Sampdoria ha sconfitto il Sassuolo per 5-3 nell’anticipo della 28^ giornata della Serie A. I blucerchiati si sono imposti al Mapei Stadium al termine di una partita infarcita di gol: i liguri volano sul 2-0 con Defrel e Quagliarella, Boga accorcia le distanze al 38′ ma un minuto più tardi Linetty allunga nuovamente. Praet chiude i conti al 46′, poi nel finale il botta e risposta tra Duncan e Gabbiadini cristallizza il ...

