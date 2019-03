Sassuolo-Sampdoria 3-5 | neroverdi in clima vacanza | dominano i blucerchiati

Sassuolo-Sampdoria 3-5 - emiliani schiantati : Roma, 16 mar., askanews, - La Sampdoria schianta 5-3 il Sassuolo al Mapei Stadium nel secondo anticipo della 28esima giornata di serie A.Sblocca Defrel al 15 su assist di Quagliarella; quest'ultimo ...

Serie A - manita della Sampdoria in casa del Sassuolo : 3-5 : La Sampdoria di Marco Giampaolo dà spettacolo in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 27esima giornata di Serie A, vince 5-3 e aggancia la Lazio a quota 42 punti in classifica, all'ottavo posto.

Serie A : Sassuolo-Sampdoria 3-5 : ANSA, - ROMA, 16 MAR - La Sampdoria batte il Sassuolo 5-3 in uno degli anticipi della 29/a giornata di Serie A giocato a Reggio Emilia. Otto gol e una festa per gli attaccanti, con Defrel e ...

Serie A : manita Sampdoria al Sassuolo - 5-3 : ... pokerissimo al Sassuolo Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 precedente successiva LA CRONACA DEL MATCH

Valanga di gol tra Sassuolo e Sampdoria - i blucerchiati sbancano il Mapei Stadium e vedono l’Europa [GALLERY] : 8 gol tra Sassuolo e Sampdoria al Mapei Stadium: i blucerchiati dominano i neroverdi e ora sognano l’Europa Spettacolo al Mapei Stadium. 8 sono stati infatti i gol che hanno caratterizzato il match che ha visto di fronte Sassuolo e Sampdoria, in occasione della 28ª giornata di Serie A. Nonostante i tre gol dei neroverdi, i blucerchiati hanno dominato in trasferta ed hanno affermato la loro forza grazie alle reti di Defrel, ...

Sassuolo-Sampdoria 3-5 - le pagelle di CalcioWeb : immenso Quagliarella [FOTO] : 1/26 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Sassuolo-Sampdoria 3-5 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle SASSUOLO SAMPDORIA 3-5 – Pioggia di gol al Mapei Stadium di Modena dove la Sampdoria riscatta un recente periodo negativo (4 ko nelle ultime 6 gare) e dilaga contro il malcapitato Sassuolo. Monologo doriano nel secondo anticipo della giornata di campionato: gli ospiti rifilano una pesante manita ad una squadra, quella neroverde, che non […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Sampdoria 3-5: voti, tabellino e highlights del match ...

Sassuolo-Sampdoria 3-5 - le pagelle di CalcioWeb : immenso Quagliarella [FOTO] : 1/26 Massimo Paolone/LaPresse ...

VIDEO Sassuolo-Sampdoria 3-5 - Highlights - gol e sintesi. Sagra del gol al Mapei Stadium - Quagliarella infinito : La Sampdoria ha sconfitto il Sassuolo per 5-3 nell’anticipo della 28^ giornata della Serie A. I blucerchiati si sono imposti al Mapei Stadium al termine di una partita infarcita di gol: i liguri volano sul 2-0 con Defrel e Quagliarella, Boga accorcia le distanze al 38′ ma un minuto più tardi Linetty allunga nuovamente. Praet chiude i conti al 46′, poi nel finale il botta e risposta tra Duncan e Gabbiadini cristallizza il ...

Diretta Sassuolo-Sampdoria : streaming - highlights e risultato – FINALE 3-5 : Sassuolo-Sampdoria: valanga di gole spettacolo al Mapei Stadium Sassuolo-Sampdoria: la cronaca del secondo tempo 94 ‘ Fine del match! 93 ‘ GOL DEL SASSUOLO! Strepitoso gol di Babacar che da fuori area lascia partire un gran tiro giro dritto nel sette! Settimo centro per l’attaccante neroverde! 88 ‘ Possesso palla prolungato della Samp e partita che ormai non sembra aver più nulla da dire 84 ‘ ...

Calcio - anticipo Sassuolo-Sampdoria 3-5 : 16.58 Pioggia di gol al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, dove la Sampdoria passa con un 5-3 al Sassuolo. I blucerchiati salgono a 42 punti, mentre i neroverdi stazionano a metà classifica a quota 32 Defrel inaugura la sagra del gol al 15' imbeccato da Quagliarella che al 36' firma la sua 21.ma rete in campionato. Al 38' Boga accorcia per il Sassuolo ma un minuto dopo Linetty riallunga per la Samp.In avvio di ripresa Praet segna su cross di ...

Sassuolo-Sampdoria 2-5 | : Apre Defrel, raddoppia Quagliarella. Poi Boga riaccende le speranze emiliane ma Linetty fa tris. Nella ripresa gol di Praet, Duncan, Gabbiadini

Sassuolo-Sampdoria 2-4 La Diretta Accorcia Duncan : Sassuolo e Sampdoria si affrontano quest'oggi al Mapei stadium nel match che inaugura il programma del sabato della 28esima giornata di Serie A. Seconda gara interna consecutiva per gli emiliani, che ...

Sassuolo-Sampdoria 2-4 | : Primo tempo: apre Defrel, raddoppia Quagliarella. Poi Boga riaccende le speranze emiliane ma Linetty fa tris. Nella ripresa gol di Praet e Duncan