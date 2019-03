Sassuolo-Sampdoria 3-5 | le pagelle di CalcioWeb | immenso Quagliarella FOTO ...

Diretta Sassuolo -Sampdoria : streaming - highlights e risultato – FINALE 3-5 : Sassuolo-Sampdoria : valanga di gole spettacolo al Mapei Stadium Sassuolo-Sampdoria : la cronaca del secondo tempo 94 ‘ Fine del match! 93 ‘ GOL DEL SASSUOLO! Strepitoso gol di Babacar che da fuori area lascia partire un gran tiro giro dritto nel sette! Settimo centro per l’attaccante neroverde! 88 ‘ Possesso palla prolungato della Samp e partita che ormai non sembra aver più nulla da dire 84 ‘ ...

Calcio - anticipo Sassuolo -Sampdoria 3-5 : 16.58 Pioggia di gol al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, dove la Sampdoria passa con un 5-3 al Sassuolo. I blucerchiati salgono a 42 punti, mentre i neroverdi stazionano a metà classifica a quota 32 Defrel inaugura la sagra del gol al 15' imbeccato da Quagliarella che al 36' firma la sua 21.ma rete in campionato. Al 38' Boga accorcia per il Sassuolo ma un minuto dopo Linetty riallunga per la Samp.In avvio di ripresa Praet segna su cross di ...

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : fine primo tempo - Sassuolo-Sampdoria 1-3 : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Tre gli anticipi del sabato, tra cui la Roma in trasferta a Ferrara. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; Napoli alle 18 contro l’Udinese, in serata l’attesissimo derby di ...