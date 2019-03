Sassuolo-Sampdoria 2-5

Sassuolo-Sampdoria 2-4 La Diretta Accorcia Duncan : Sassuolo e Sampdoria si affrontano quest'oggi al Mapei stadium nel match che inaugura il programma del sabato della 28esima giornata di Serie A. Seconda gara interna consecutiva per gli emiliani, che ...

Sassuolo-Sampdoria - la diretta della partita : Reggio Emilia - Defrel trequartista , Quagliarella e Gabbiadini davanti . Per il resto tutto confermato nell'undici che Giampaolo ha scelto per sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia ...

Sassuolo-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Sampdoria, formazioni ufficiali – Primo anticipo del sabato della 28^ giornata di Serie A: al Mapei Stadium di fronte Sassuolo e Sampdoria, calcio d’inizio alle ore 15. I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve in merito agli undici da schierare, ecco le formazioni ufficiali. SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Duncan, Di Francesco; Berardi, Djuricic, Boga. SAMPDORIA (4-3-1-2): ...

Sassuolo-Sampdoria DIRETTA LIVE - Formazioni Ufficiali - Moviola - Pagelle - Sintesi : Sassuolo-Sampdoria, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in DIRETTA LIVE con Formazioni Ufficiali, risultato, Pagelle, tabellino e Sintesi

Diretta Sassuolo-Sampdoria : streaming - highlights e risultato – LIVE : Diretta Sassuolo Sampdoria: streaming, highlights e risultato – LIVE Il match Sassuolo-Sampdoria andrà in scena Sabato 16 Marzo alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà valida per il 28o turno di Serie A. Nell’ultimo turno la Sampdoria ha perso per 2 a 1 contro l’Atalanta di Gasperini mentre il Sassuolo ha strappato un punto fondamentale nel pareggio per 1 a 1 con il Napoli. All’andata finì 0 a 0 ...

