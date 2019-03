Salvini | siamo attenti che non si siano reazioni a Nuova Zelanda

Via della Seta - Prodi con Conte "ok intesa Italia-Cina"/ Salvini "non siamo colonia" : Premier Conte "Via della Seta un accordo limpido", Romano Prodi col Governo per l'intesa Italia-Cina. Salvini 'non siamo la colonia di nessuno'

Governo : Salvini salta tutto? balle - siamo solo all'inizio : Salvini: "Leggo sui giornali di crisi di Governo, che salta tutto. Sono tutte balle. Il Governo del cambiamento e' solo all'inizio".

Salvini alla conquista dell’Europa - tante le alleanze pronte : “In Italia siamo primo partito” : Salvini si proclama leader del primo partito del paese e spiega ai suoi di essere pronte le alleanze in Europa Matteo Salvini si considera il leader del primo partito Italiano. D’altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è chiaro. … Continue reading Salvini alla conquista dell’Europa, tante le alleanze pronte: ...

Tav - Salvini : “Cda di Telt ha approvato all’unanimità i bandi - siamo sulla strada giusta” : “Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav. siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di “una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche”. Perché “ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che ...

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : 'Siamo la prima forza italiana'. Di Maio umiliato in diretta : E dopo il 26 maggio, saremo la forza politica di riferimento a livello continentale'. E tanti saluti al M5s . 'Entro la prima metà di aprile - ha annunciato ancora Salvini al Consiglio federale della ...

Salvini : "Siamo il primo partito italiano. Sulla Tav da Telt scelta chiara" : 'Abbiamo la responsabilità di essere la prima forza politica di questo paese e dopo il 26 maggio saremo la forza politica di riferimento a livello continentale', ha detto Salvini.

Fecondazione - Salvini : “L’utero in affitto è squallido e abominevole - non siamo un partificio” : L’utero in affitto è “la cosa più squallida che qualcuno possa ipotizzare“. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del suo intervento alla Scuola politica della Lega. “Sarò divorziato e separato ma con una convinzione netta: il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. Non siamo un partificio, è qualcosa di abominevole che mi ricorda un’idea che mi fa accapponare la pelle come ...

Matteo Salvini - la frase da brividi sulla crisi del governo : "Siamo nella mani del buon Dio" : Il vento di crisi all'interno del governo soffia ormai fortissimo, al punto che neanche Matteo Salvini sembra più in grado di poterlo fermare. Il leader della Lega ha cercato di rinviare la discussione sul dossier al prossimo lunedì: "Ne parliamo da lunedì in avanti - ha detto - Io sono per fare e n

Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo : “Con i 5 stelle siamo al limite - Luigi non riesce a tenere la baracca in piedi” : TAV, Salvini e le sue frasi che fanno scricchiolare quel poco che tiene ancora insieme il governo e sui 5 stelle: “siamo a limite” Qualcuno come Berlusconi parlava di una caduta di governo per le autonomie, ma fonti dentro il governo parlano di una crisi in corso. Una crisi che probabilmente va avanti da tempo … Continue reading Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo: “Con i 5 stelle siamo al limite, Luigi non ...

Tav - Salvini : “Se ne riparla lunedì - niente vertici. Cambiato idea su crisi? Niente di certo - siamo tutti nelle mani di Dio” : “Cambiato idea dopo la crisi minacciata sulla Tav? certo siamo tutti nelle mani del buon Dio, non c’è Niente di certo. È molto probabile che queste tre leggi siano leggi dello Stato entro primavera”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo lo scontro a distanza con il M5s e la crisi evocata, nel corso di una conferenza stampa in cui ha assicurato che saranno approvate entro primavera la legge ...

