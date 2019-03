Salto con gli sci | Coppa del Mondo Vikersund 2019 | la Slovenia risorge e interrompe la

Salto con gli sci – Coppa del Mondo : Malsiner supera i propri limiti - l’azzurra settima dal trampolino piccolo HS97 : Malsiner non si pone più limiti: sesta a 7,7 punti dal podio a Nizhny Tagil, è il miglior risultato in carriera Un passo avanti dopo l’altro, Lara Malsiner non si pone limiti. A Nizhny Tagil, sul trampolino piccolo HS97, l’altoatesina ottiene il miglior risultato della propria carriera classificandosi al sesto posto nella prima delle due gare in programma nella località russa. L’azzurra è alla terza top ten stagionale: le ...

Salto con gli Sci – Pittin 40° a Schonach : l’azzurro deve recuperare 1’55” a Watabe nei 10 km di fondo : Pittin 40° dopo il Salto a Schonach: ha 1’55” da recuperare a Yoshito Watabe nei 10 km di fondo. Kostner parte 43° Partirà dal 40° posto, ma con 1’55” di distacco dal giapponese Yoshito Watabe e 1’12” dalla top ten: Alessandro Pittin può fare leva sulle proprie capacità nel fondo per rimontare parecchie posizioni nella Gundersen di Schonach e consolidare la leadership nel best skier trophy. Nella prova ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019 : Maren Lundby vince la Sfera di cristallo! Juliane Seyfarth si prende la gara - grande sesta Lara Malsiner : Maren Lundby, nata a Gjøvik, in Norvegia, il 7 settembre 1994, vince per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. Le basta il secondo posto nella gara dal trampolino normale di Nizhny Tagil (HS97), dietro a una spaziale Juliane Seyfarth (Germania), per conquistare matematicamente la Sfera di cristallo, dopo una stagione dominata dalla sua fase centrale in avanti. Con tre gare ancora da disputare, i suoi ...

Salto con gli sci - Insam e Colloredo falliscono l’accesso alla finale della tappa di CdM di Vikersund : Insam a 3.4 punti dalla finale a Vikersund, fuori anche Colloredo. Ryoyu Kobayashi insidia Kraft nel Raw Air Tournament Alex Insam e Sebastian Colloredo sono fuori dalla finale nella tappa di Coppa del mondo di Salto con gli sci in corso sul prestigioso trampolino di volo a Vikersund. A qualificarsi, stavolta, erano soltanto in quaranta e l’altoatesino ha chiuso in 45esima posizione con un Salto da 184 metri che gli ha fruttato 149.6 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Vikersund 2019 : Ryoyu Kobayashi regola Kraft nelle qualificazioni - Insam e Colloredo non superano il taglio : Si è appena conclusa la qualificazione per la gara individuale dal trampolino di volo HS240 di Vikersund (Norvegia), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci. Due atleti su tutti, Ryoyu Kobayashi e Stefan Kraft, hanno impressionato nella prova odierna dimostrando di avere qualcosa in più rispetto al resto della concorrenza in questa località in vista della gara a squadre e dell’individuale del ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Ryoyu Kobayashi torna al successo dopo un mese davanti ad un sorprendente Stjernen e a Kraft : Ryoyu Kobayashi non si accontenta di una Sfera di Cristallo celebrata con cinque gare d’anticipo e continua ad incantare in questa stagione dominata in lungo e in largo, imponendosi sul trampolino HS138 di Trondheim (Norvegia) con una prestazione maiuscola e centrando la dodicesima affermazione in Coppa del Mondo (con 18 podi). Il nipponico è tornato alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno (fu 1° a Willingen prima dei Mondiali) ed è ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby a un passo dalla Sfera di Cristallo - Malsiner e Runggaldier 18^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby vince ancora e trionfa nel Raw Air! Malsiner e Runggaldier 15^ e 16^ : Maren Lundby non si ferma più e vince anche sul trampolino HS138 di Trondheim (Norvegia), aggiudicandosi il Raw Air Tournament (con grande margine sulla tedesca Althaus) e portandosi ormai ad un soffio dalla certezza aritmetica della seconda Sfera di Cristallo consecutiva. La fenomenale 24enne norvegese ha di fatto conquistato nell’arco di 12 mesi tutto ciò che c’è da vincere nel Salto con gli sci femminile, con la Coppa del Mondo, ...

Secondo "ciak" a Montefalco con il Salto ostacoli - : I tre giorni di gara - prova clou, il Gran Premio 145 in programma domenica 17 - saranno validi per il "Progetto Sport- Col. Ludovico Nava" , con la previsione di categorie a fasi consecutive che ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Maren Lundby si mette ancora tutte alle spalle nelle qualificazioni - ottime Runggaldier e Malsiner all’8° e 11° posto : C’è poco da fare: Maren Lundby continua a mettersi sempre, inesorabilmente, inevitabilmente tutte le altre alle proprie spalle. La saltatrice norvegese, ormai in procinto di conquistare la Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta consecutiva, ha vinto le qualificazioni sul trampolino HS138 di Trondheim con un Salto di 128.5 metri per 125.5 punti. Per lei, inoltre, continua il dominio nel Raw Air Tournament, dove guida con 870.7 punti, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Stefan Kraft vince le qualificazioni con ampio margine. Colloredo qualificato - Insam primo escluso : Si sono concluse le qualificazioni della gara maschile sul trampolino HS138 di Trondheim, Norvegia, valida sia per la Coppa del Mondo che per il Raw Air Tournament. A vincerle con ampio margine su tutti i partecipanti è Stefan Kraft: l’austriaco fa registrare il miglior Salto di giornata con 135.5 metri e 138.5 punti, portandosi così in testa anche al Raw Air Tournament con il punteggio di 1075.9. Al secondo posto c’è Ryoyu ...

