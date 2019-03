Salone di Ginevra 2019 | la carica elettrica

Supercar - ecco quali sono le auto più incredibili e potenti del Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : ecco la carrellata di esotiche Supercar e hypercar presenti a Ginevra capaci di vantare potenze che pos sono sfiorare i 2.000 CV Il Salone di Ginevra 2019 sta impressionando pubblico e addetti ai lavori per la carrellata di Supercar e hypercar esotiche capaci di vantare potenze esagerate e quasi incredibili . Scopriamo insieme quali sono queste auto che si presentano come il sogno di molti, ma che alla fine risultano riservate ad una ...

Supercar - ecco quali sono le auto più potenti del Salone di Ginevra 2019 [FOTO] : ecco la carrellata di esotiche Supercar e hypercar presenti a Ginevra capaci di vantare potenze che pos sono sfiorare i 2.000 CV Il Salone di Ginevra 2019 sta impressionando pubblico e addetti ai lavori per la carrellata di Supercar e hypercar esotiche capaci di vantare potenze esagerate e quasi incredibili. Ginetta Akula Ginetta, piccola Factory inglese specializzata in Supercar artigianali, ha svelato a Ginevra la Akula, coupé pesante ...

Salone di Ginevra 2019 “elettrizzante” per Peugeot : anteprima mondiale della piccola e-208 e non solo [GALLERY] : Peugeot presenta a Ginevra 2019 due importanti novità nell’ambito dell’elettrificazione della propria gamma: la piccola e-208 e la sportiva 508 Sport Engineered Peugeot presenta, in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, nuova 208, la seconda generazione di un modello che rappresenta un vero best seller del marchio. Nel pieno dell’era della transizione energetica, inoltre, la scelta del modello non sarà più vincolato dalla ...