Salerno | bimbo legato | picchiato e segregato per anni | adesso è salvo grazie all' adozione

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Una vicenda di assurda follia e crudeltà, consumatasi a, è emersa soltanto in questi giorni, in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal padre biologico contro lo stato di adottabilità del bambino.alla pronuncia degli "ermellini", dunque, la povera vittima potrà continuare a vivere la sua infanzia con una nuova famiglia.Il- che oggi ha 11- ha vissuto per trein camera da letto, al buio ead un passeggino, senza avere mai la possibilità di uscire di casa e senza poter sapere nemmeno come fosse fatto un giocattolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", il piccolo era pure costretto a mangiare soltanto omogeneizzati e biscotti per neonati e, a causa delle precarie condizioni in cui si trovava, non aveva neppure imparato a parlare o a camminare....